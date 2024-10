El rol clave de la mujer de Deyverson, la figura del Mineiro que enloqueció a Paulo Díaz en la goleada sobre River Plate

Atlético Mineiro consiguió este martes un importante triunfo por goleada sobre River Plate. La escuadra brasileña derrotó por 3-0 a los Millonarios en la ida, complicando a los argentinos en su meta por alcanzar una nueva final.

La figura del partido fue el delantero Deyverson quien se inscribió con dos goles y una asistencia. El atacante hizo ver mal a Paulo Díaz y River Plate. Y una vez concluido el duelo resaltó la importancia de su esposa y madre de una de sus tres hijas, Karina Alexandre, para su excelente presente.

“No puedo dejar de hablar de mi esposa, me dio una lección. Hoy me alimento bien, dejé de tomar cerveza”, comentó el atacante. “Me dijo que no me cayera al suelo, que solo jugara al fútbol y marcara un gol. Y, Dios me honró. Sus palabras significan mucho para mí”, agregó.

También sumó palabras para los integrantes del club y los fanáticos. “Estoy muy agradecido a esta maravillosa hinchada, a todo el personal, a esta gente que trabaja, al chico de la limpieza, al chico que lava la ropa, a toda la gente. Sin ellos, Deyverson no estaría aquí. El Galo me abrió las puertas de una manera que ni siquiera imaginaba”.

En cuanto al partido, Deyverson afirmó que “estamos con muchas ganas, con mucha ilusión de poder estar en la final. Claro, respetamos a River, que es un gran equipo, tiene la Libertadores, tiene grandes jugadores, una hinchada muy linda también... Pero para nosotros, en nuestra cancha, era muy importante ganar. Estamos muy felices. Dimos el 100 por ciento. Ahora tenemos un partido afuera, que va a ser muy difícil”.

También defendió su estilo de juego y forma de ser dentro de la cancha, lo que le valió más de un encontrón con los rivales. “Soy un poco parecido a los argentinos... Que les gusta la cachimba, cuando están ganando hacen tonterías y sonríen... Y, cuando están perdiendo, se calientan. Tienen que mirar lo que hacen también. Cuando están ganando, hacen lo mismo”, lanzó

“Yo soy así, con mucho respeto. Adentro de la cancha voy a defender siempre a mi escudo, voy a dar la vida. Lucho todas las pelotas. Soy así y voy a ser así siempre”, concluyó.

Ahora el atacante tendrá que prepararse para enfrentar la revancha del cruce contra River Plate. Aquel duelo está programado para el martes 29 de octubre, a partir de las 21.30 horas en el estadio Monumental de Buenos Aires.