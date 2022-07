El Shakhtar recurre al TAS para exigirle US$ 50 millones a la FIFA por liberar a los futbolistas que juegan en Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue produciendo efectos. A la pérdida de vidas, la destrucción del país invadido y el impacto en la economía mundial, se suma ahora otro: los costos que está implicando el conflicto para los clubes ucranianos. Uno de ellos, el Shaktar Donetsk, le exige el pago de US$ 50 millones a la FIFA por el perjuicio que ha implicado para sus arcas la decisión de la entidad que rige al fútbol mundial de liberar a los futbolistas que militan en la liga local para que puedan fichar en escuadra de otros países.

La Premier League ucraniana volvería en agosto. Sin embargo, en el intertanto, el Shakhtar considera que la medida adoptada por la entidad que preside Gianni Infantino ha terminado produciendo un daño considerable en sus finanzas. En principio, porque, en la práctica, le priva de apelar a una de las pocas alternativas que tiene para generar recursos en medio de la inactividad.

El Shakhtar ante el Inter, en la semifinal de la Europa League de 2020.

Ante el TAS

En ese escenario, el Shakhtar elevó el reclamo al TAS. La demanda apunta a casos concretos, como los de Manor Salomon y Vinicius Tobias, por los que manejaban ofertas que, finalmente, no se tradujeron en beneficios para las arcas institucionales. El primero, por ejemplo, fichó en el Fulham, de Inglaterra, pero el club británico no tuvo necesidad de abonar los US$ 7,5 millones en los que se había cifrado la operación y termino reclutándolo bajo la figura de agente libre. En tanto, Vinicius Tobias fue cedido al Real Madrid, que lo derivó a su filial en Segunda División. Sin embargo, no se descarta que los merengues intenten un fichaje definitivo, considerando el conveniente escenario.

“Cuando la FIFA tomó la decisión, perdimos al menos 26 millones de euros en contratos en dos días. Todos los clubes dijeron: Gracias, la FIFA nos está ayudando, nos llevamos a estos jugadores gratis”, declaró Sergei Palkin, CEO del Shakhtar, en el sitio The Athletic.

El Shakhtar disputará la próxima edición de la Champions League, pero la UEFA deberá determinar el sitio en el que actúe como local, considerando la cruda situación que se vive en Ucrania, donde se siguen produciendo ataques y enfrentamientos.