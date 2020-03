El Sifup insiste en suspender los entrenamientos por el coronavirus

El Sifup insiste en paralizar completamente las actividades en el fútbol chileno, lo que incluye los entrenamientos. La entidad gremial que preside Gamadiel García persigue disminuir lo más posible elsi riesgo de que alguno de sus asociados contraiga el coronavirus y exige las medidas preventivas más extremas.

El Sifavup insiste en paralizar completamente las actividades en el fútbol chileno, lo que incluye los entrenamientos. La entidad gremial que preside Gamadiel García persigue disminuir lo más posible el riesgo de que alguno de sus asociados contraiga el coronavirus y exige las medidas preventivas más extremas.

“La decisión de bajar toda actividad grupal la tomó la autoridad sanitaria, expertos. No es consecuente suspender partidos y no las prácticas. Acá no ldeben primar intereses particulares: es una crisis mundial, donde el aislamiento y circulación son clave”, plantea.

Y concluye: “Exponer=irresponsables”.