El Sifup y cuatro equipos chilenos promueven campaña de prevención del cáncer de próstata

Este fin de semana cuatro equipos del fútbol de la Primera División estarán unidos por una causa. Universidad Católica, Audax Italiano, Universidad de Chile y Huachipato lucirán una camiseta con el fin de fomentar la creación de conciencia sobre el cáncer de próstata, enfermedad que anualmente causa la muerte de más de dos mil personas.

Por lo mismo, los jugadores de los clubes se comprometen a promover esta campaña que llama a los hombres a realizarse el examen de antígeno prostático específico para revisar su condición de salud.

En Chile, cada año entre 7.000 y 8.000 hombres presentan esta enfermedad y gran parte de las consultas se hacen cuando el cáncer ya se ha extendido.

Los especialistas advierten que la realización de exámenes preventivos resulta clave a la hora de detectar de manera precoz la enfermedad la que muchas veces solo muestra síntomas cuando está en una etapa avanzada.

El jefe de urología de Clínica BUPA Santiago, el médico urólogo Diego Reyes, afirma que “para los hombres es el cáncer más mortal que existe. Mueren entre 2.000 y 2.200 hombres chilenos por año por esta causa. Entre las causas están el envejecimiento, porque esta enfermedad es de la vejez. El problema es que estamos llegando tarde al diagnóstico. En EE. UU. y Europa el 5% llega cuando esta ramificado, un cáncer que no es posible de curar. En Chile, un 25% a 30% llegan en esa etapa avanzada, la que termina en muerte” advierte el especialista.

“El cáncer de próstata no tiene una medida preventiva como la dieta, el ejercicio, ni medicamentos que puedan prevenir su frecuencia, incidencia o mortalidad. La única forma que podemos realizar un tipo de impacto es con el diagnóstico precoz: que los hombres consulten independientemente de si tienen o no síntomas. En esto lo principal es el antígeno prostático especifico. En prácticamente, todos los casos este antígeno se encuentra elevado”, complementa.

Además, Reyes reconoce que el mayor temor de los hombres ante la posibilidad de enfrentar esta enfermedad es el tacto rectal. “La verdad, no siempre tenemos que hacerlo. Es un examen rápido, dura unos segundos, no es molesto y lo más importante es el antígeno prostático específico”.

#Atrévete

#Atrévete es el llamado que quieren difundir entre la ciudadanía para que más personas puedan realizarse el examen preventivo. Actualmente, los especialistas recomiendan realizar un antígeno prostático, que se obtiene con una muestra de sangre. Sin embargo, el examen clínico sigue siendo fundamental para descartar cualquier sospecha.

Este llamado permanente que toma fuerza en noviembre, mes que se conmemora el cáncer de próstata en el mundo. La campaña cuenta con el apoyo de los especialistas de Clínica BUPA Santiago, del Sindicato de futbolistas profesionales (Sifup), de la Corporación Chilena contra el Cáncer de Próstata, del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile y de la Fundación Observatorio del Cáncer.

Sobre esto, el secretario del Sifup Luis Marín expresó que “quiero hacer un llamado a todos y a los deportistas a que se puedan cuidar, se hagan los exámenes que corresponden. Yo también me quiero unir a esta hermosa campaña por el cáncer de próstata. También me cuido, me protejo y estoy pendiente de esta enfermedad. El cáncer más complicado, el mayor para todos los hombres. Así que súmate a esta campaña, sé parte de ella, cuídate, protégete también y hazte todos los exámenes correspondientes”.