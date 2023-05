El técnico del Madrid Carlo Ancelotti y el empate ante el City: “Pudimos ganar y lo merecíamos, nos vamos con buenas sensaciones”

A pesar del empate, el técnico de Real Madrid Carlo Ancelotti se fue contento del Santiago Bernabéu con el empate 1-1 ante Manchester City. Asó lo reconoció en la rueda de prensa, después del partido.

“Pudimos ganar y lo merecíamos, nos vamos con buenas sensaciones para el partido de vuelta, porque el partido ha sido bien jugado. Nos hemos centrado más en el control de su mediocampo y el trabajo de Kroos, Valverde y Modric ha sido muy bueno. Claro que en el primer tiempo deberíamos hacerlo mucho mejor con el balón”, explicó Carletto.

Sobre la actitud del equipo inglés, el italiano afirmó que “es normal que el City tenga la posesión, pero no podemos volvernos locos. Porque antes o después puede llegar la oportunidad. Hemos jugado al fútbol muy bien, teniendo ocasiones y estamos contentos. Ojalá se pueda repetir en la vuelta”.

Consultado por el gol de los ingleses, donde la banca del local reclamó airadamente la supuesta salida de la pelota en la jugada previa, el entrenador mantuvo su parecer.

“Fue fuera, lo ha dicho la tecnología, pero parece raro que no lo hayan controlado bien. El árbitro no estaba muy atento, me ha sacado una amarilla a mí que no he jugado. No estaba atento. Creo que los jugadores de campo merecían más tarjetas”, afirmó el DT de los merengues.

Guardiola, conforme

En el camarín visitante, el entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, se mantuvo confiado para el encuentro que cerrará la llave, el próximo miércoles 17 en Gran Bretaña.

“Queda la vuelta, es una final, y la estamos deseando. No es fácil en este escenario. Nosotros fuimos mejores al principio, la calidad no se demuestra marcando goles. Encontramos el gol cuando el Madrid estaba mejor que nosotros”, aclaró Pep.

Sobre el valor del resultado, el catalán resaltó que “prefiero un empate que un 3-0 con el Madrid. No esperaba un resultado amplio para nosotros, ellos este tipo de partidos tienen una capacidad asociativa que hace tiempo que no veía en el Madrid”.

Y agregó que “en la primera parte estábamos bien y esperamos ajustarnos un poco en la vuelta. Tengo una pequeña idea, pero hay que ver el partido. Nos puede hundir Vinícius porque es imposible, pero intentar que no sea a través de los pases. Estoy contento por el juego y resultado. Sé cómo es el Madrid, he visto las caras del año pasado. Estoy muy satisfecho con el equipo”.