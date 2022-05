El técnico interino de la U toma su primera decisión y revive a los cortados por Escobar

El ciclo de Santiago Escobar en Universidad de Chile no sólo obtuvo malos resultados, también fue bastante polémico. Es que el adiestrador colombiano tomó la decisión -con la venia de Azul Azul- de no contar con Nahuel Luján al principio de temporada y nunca más le dio una oportunidad en el primer equipo, pese a los malos resultados.

Luego, con el correr de los meses, sacó al portero Cristóbal Campos de las nóminas sin dar grandes explicaciones y justo para el duelo que le costó el puesto, ante Audax Italiano, también cortó a Junior Fernandes, pero con la justificación de que el delantero no llegó en condiciones a entrenar tras participar del cumpleaños de su señora.

Pero esos tiempos quedaron en el pasado, pues la primera decisión del técnico interino de los laicos, Sebastián Miranda, fue unir a los jugadores y darles a conocer que ninguno quedará excluido de los próximos desafíos que se le vienen al Romántico Viajero.

“Me he encontrado con un grupo que tiene muchas ganas y que me demuestran una gran actitud para trabajar, por lo que hoy cuento con todos los jugadores para salir de este momento complicado”, lanzó en su primera rueda de prensa como estratega del primer equipo.

Y por si no había quedado claro que Campos, Fernandes y Luján entrenan a la par de sus colegas, Miranda agregó: “Tengo a mi disposición a todos los jugadores. El club no me dijo que sacara nombres de la nómina y tengo el derecho a elegir y llamarlos a todos. Con respecto a Nahuel, no tengo ningún problema para considerarlo, ayer conversé con él y le dije que es un jugador de la U y que puede entrar en cualquier momento”.

Otro tema que tocó, el reemplazante provisorio del cafetalero, fue su relación con el representante Fernando Felicevich, de quien se dice que es parte de la empresa controladora de Azul Azul, pese a que su presidente Michael Clark lo ha desmentido en más de una oportunidad. “Nunca he aclarado este tema porque no creía que lo merecía, pero no tengo vinculo con Felicevich”, enfatizó el joven estratega. Acto seguido concluyó: “Entiendo que se me vincule porque su nombre ronda en el club y tampoco desconoceré que en mi último periodo de futbolista, me ayudó y me asesoró. Además, cuando era ayudante de Nicolás Córdova, él lo asesoraba, pero desde 2018 no tengo relación con él. Por eso me han dolido muchas cosas que se han dicho, que se haya cuestionado mi venida por eso, porque creo que tengo méritos para dirigir a la Sub 17″.

El estreno de Miranda en la banca estudiantil se producirá este sábado, cuando Universidad de Chile reciba a La Serena en el Santa Laura (17:30 horas).

