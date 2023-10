El top 10 al que ingresó Claudio Bravo en LaLiga mientras en España especulan con sus planes de retiro

Claudio Bravo no fue parte de la Selección en la última fecha doble de las Eliminatorias, que contempló la victoria sobre Perú y la dolorosa caída ante Venezuela. Tampoco lo había sido en el inicio del camino hacia el Mundial que Estados Unidos, México y Canadá organizarán en 2026, que implicó el revés ante Uruguay y el empate frente a Colombia.

El técnico de la Selección, Eduardo Berizzo, fue claro para ponerle fin a las especulaciones. Concretamente, admitió que el guardameta del Betis no entró en las listas por su negativa a participar en los amistosos frente a Cuba, República Dominicana y Bolivia. “Si necesita más claridad, la no convocatoria de Claudio Bravo se debe a su negativa de venir en la fecha FIFA pasada”, contestó en la antesala del partido ante la Celeste. Sin embargo, el estratega también estaba concretando parte de su plan, que no contempla, al menos en lo ideal, la participación del histórico capitán, considerando su veteranía y la edad en que llegaría al evento planetario.

Vigencia

Al margen de las declaraciones cruzadas entre ambos después de la determinación, que incluyen la sorpresa del guardameta y la aparente prescindencia de rencores de parte del estratega, quien incluso abre la posibilidad de una futura convocatoria, Bravo parece decidido a ratificar su vigencia y a discutirle la convicción al Toto.

El golero ya suma cuatro partidos completos en la actual temporada de LaLiga, una de las cinco competencias más importantes del mundo. También intervino en el encuentro ante el Rangers, de Escocia, en la Europa League. En el Viejo Continente, se le sigue considerando como un jugador de primera línea. Sin ir más lejos, Marcos Senna, director de Relaciones Institucionales del Villarreal, lo reflejó en El Deportivo. “Me sorprende. Lo primero que tiendo a pensar es que quizás en Chile tengan muchos arqueros de la categoría de Claudio Bravo y, si es así, me parecería fantástico. Pero es difícil que lo sea, porque Claudio es un arquero excepcional”, planteó el exmediocampista, quien estuvo en Santiago en la despedida de Matías Fernández.

La participación en la competencia ibérica le transforma, además, en parte de un meritorio escalafón: el vilucano entra en el Top 10 de los jugadores más longevos que han actuado en ese certamen.

Leyendas

El ranking, publicado por TNT Sports, incluye a varias leyendas. Al tope aparece Harry Lowe, quien actuó entre lo más selecto del fútbol español con 48 años y 226 días de edad. Tuvo que ingresar de emergencia en un partido del Donostia Football Club, el nombre que adoptó la Real Sociedad, el 24 de marzo de 1935.

En el segundo puesto aparece otra leyenda del Betis: Joaquín. El mediocampista alcanzó a jugar con 41 años y 318 días. El podio lo completa el también portero Diego López.

Bravo se ubica detrás de otro golero, Pepe Reina, quien jugó con 40 años y 270 días. De hecho, perfectamente puede escalar varias posiciones si estira su relación con el cuadro andaluz por una nueva temporada, hasta ubicarse entre los primeros tres.