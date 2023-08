El Tribunal de Disciplina le da la razón a Falcón: le borra una de las amarillas que recibió ante la UC por Copa Chile

La serie entre Colo Colo y Universidad Católica por la Copa Chile quedó marcada por los reclamos de los albos debido a las amarillas que mostró Francisco Gilabert. Tanto en la ida como en la vuelta, los jugadores y el DT criticaron las determinaciones del árbitro, algo que finalmente fue escuchado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

El organismo determinó borrar la tarjeta amarilla que Gilabert le había puesto al central uruguayo tras una supuesta falta sobre Zampedri, en cual se puede comprobar que no existió contacto. Aquello motivó a la dirigencia alba a presentar una apelación que fue aceptada.

Dicho error, además de un claro penal sobre Carlos Palacios, provocaron que Roberto Tobar tomara cartas en el asunto, borrando al juez de los partidos de vuelta de la Copa Chile.

Los reclamos de Colo Colo

“A (Alexander) Aravena le digo que no sea boludo, que lo va expulsar, y en el enojo del momento me empujó, no quiso que yo le hablara. Pero el árbitro va y me amonesta. Por eso es mi calentura: no puedo estar cerca de la jugada, ya no puedo marcar un rival. La vez pasada Gilabert me puso amarilla sin haber tocado a un jugador”, fue una de las frases que lanzó Falcón tras el duelo de vuelta en el Estadio Monumental, donde nuevamente fue amonestado.

Incluso Quinteros salió a respaldarlo tras esa declaración. “Tiene un poco de razón. No fue foul a Zampedri y le sacaron amarilla”, comentó el DT del campeón del fútbol chileno.

Tras este cambio, Falcón queda solo con dos amarillas en la Copa Chile. La primera la recibió en las semifinales de la Zona Centro Norte ante Palestino y la segunda en el último encuentro ante la UC, cuando José Cabero le mostró la tarjeta por una pelea con Alexander Aravena.