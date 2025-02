Elogios a Correa, la lucha en el arco y la planificación con Arturo Vidal: Jorge Almirón tras el triunfo ante San Felipe

Despertó Colo Colo. Este miércoles el Cacique goleó por 4-0 a Unión San Felipe, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile. De esta forma, festejaron su primer triunfo oficial del año, con una gran actuación de su goleador Javier Correa, quien marcó un triplete. Tras el partido, Jorge Almirón mostró su felicidad por la actuación de sus dirigidos.

En la conferencia de prensa luego del partido, una de las primera consultas fue justamente por el buen encuentro de Correa. “Cuando hace el gol Javier le digo que los primeros minutos lo estaba haciendo muy bien; lo vi rápido, fuerte y activo. Los goles son importantes, pero su partido me gustó mucho. Contento y lo bueno que hay para escoger, se va a generar una competencia importante. Ojalá que estos triunfos vayan generando tranquilidad”, comenzó diciendo.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Luego se refirió a su otro atacante, Salomón Rodríguez, quien tuvo problemas en el tobillo durante el segundo tiempo en una jugada en la que pisó mal: “Fue un golpe, tendría que ver ahora con el doctor, si se le inflama o no. Tendremos que hacer un estudio. Esperamos que nos sea nada grave”.

Además, fue consultado por Fernando De Paul, quien este miércoles fue el encargado de atajar en el arco de Colo Colo. A pesar de esto, todo parece indicar que el domingo ante La Serena el portero volverá a ser Cortés: “A Fernando el año pasado también le tocó jugar, también ahora necesita minutos. Tenemos dos muy buenos arqueros. No hay ninguna señal (por su titularidad ante San Felipe), simplemente le tocó jugar, y posiblemente el domingo va a jugar Brayan (Cortés)”.

Por último, se refirió al momento físico de Arturo Vidal, quien sufrió una molestia en el sóleo y que no ha podido sumar minutos oficiales esta temporada: “Contra La Serena yo dije que no iba a jugar. Si no está al 100% no lo vamos a arriesgar. Por intentar jugar un partido no lo vamos a perder tres o cuatro”.

Cabe destacar que el mencionado duelo entre los Albos y los Papayeros, por la primera fecha del Campeonato Nacional 2025, está pactado para el próximo domingo 16 de febrero a las 12.00 del día.