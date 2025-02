Una expulsión que irritó a Colo Colo y una pelea evitable: la histórica y compleja tarde de la jueza Dione Rissios

El nombre de Dione Rissios se sabía que iba a hacer historia este miércoles. La jueza de 36 años fue designada para dirigir el duelo entre Colo Colo y Unión San Felipe, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile. De esta forma, se transformó en la primera mujer en arbitrar un partido del plantel masculino del Cacique. Durante el duelo jugado en el Monumental fue secundada por Claudio Urrutia, Manuel Marín y Mathias Riquelme.

Jorge Almirón, DT de los albos, le deseaba lo mejor en la conferencia de prensa previa al choque: “El partido pasado contra Limache fue cuarto árbitro. Le iba a preguntar cuando iba a dirigir. Me encanta, me gusta. Trataremos de ayudarla, yo trataré de no exaltarme (risas). Ojalá lo haga bien, que tenga buen partido y si se equivoca, es parte del juego. Las reglas son las mismas, hay que tenerle mucho respeto y la ayudaremos“.

Un duelo que casi se descontrola

Sin embargo, las amigables declaraciones de Almirón no se reflejaron en lo sucedido en el partido. A los 10′, Claudio Aquino filtró un pase que encontró mal posicionada a la árbitra y que no pudo evitar que el balón la tocara, por lo que la jugada se tuvo que detener. Esto desató de inmediato la molestia del capitán Esteban Pavez, quien le recriminó la interrupción de un ataque prometedor para los albos.

A los 13′, ocurrió una falta de Facundo Monteseirín a Vicente Pizarro. El jugador argentino de San Felipe, posteriormente, le lanzó un pelotazo a Lucas Cepeda, lo que generó la furia de los locales. Ambos planteles se encararon y casi se fueron a las manos. Rissios intentó separar a los futbolistas y luego amonestó al defensor visitante. Fueron los instantes más complicados para ella en el duelo, en donde todos reclamaban cualquier contacto.

Cuando parecía que los ánimos se habían calmado, una infracción de Gonzalo Baglivo a los 41′ generó que nuevamente varios futbolistas albos la rodearan pidiendo la tarjeta. Rissios amonestó al mediocampista de San Felipe y, como consecuencia, fue Boris Sagredo quien se acercó a recriminarle por la tarjeta que había mostrado, a quien también amonestó por reclamos.

Ya en la segunda parte, a los 62′ no dudó en cobrar un evidente penal de Monteseirín sobre Lucas Cepeda.

Una polémica expulsión

El otro momento tenso ocurrió a los 89′, cuando la jueza, por recomendación del cuarto árbitro Mathias Riquelme, tomó la determinación de expulsar a Claudio Aquino, en una jugada en la que el volante de los de Macul lanzó un manotazo y su rival exageró el contacto. Lo sucedido enfureció al Cacique, quienes otra vez la rodearon.

Una vez terminado el partido, varios futbolistas se le acercaron para darle la mano. Un término amistoso para una jornada que por momentos fue tensa.