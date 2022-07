Emmanuel Ojeda: “Me sorprendió que la U no tenga estadio”

Todos los líos que ha tenido que enfrentar Universidad de Chile para ejercer su localía durante este año, por los arreglos que están haciendo en el Estadio Nacional, repercuten dentro del camarín de los azules.

Más aún, si el duelo más importante que tienen en el año, el Superclásico, deberá esperar hasta este lunes para saber si se puede disputar en Talca o buscar una nueva ciudad en tiempo récord. “En Argentina estamos acostumbrados que los clubes tengan su propio estadio. Me han contado un poco la historia de por qué no tienen estadio y es lo que me sorprendió de la U, que no tenga estadio”, confesó Emmanuel Ojeda en una entrevista con ESPN.

Y el tema no era menor para él, porque viene de una liga donde estos problemas no existen, menos en los equipos llamados grandes o de alta convocatoria. Por ende el sentimiento del volante es legítimo, aunque lo compensa con la fidelidad de quienes aman los colores del Romántico Viajero. “Teniendo tu propia cancha la gente se hace sentir, pero aquí la gente te acompaña donde toque y eso suma muchísimo”, señaló.

Pese a ello, el trasandino no dudó un segundo en venir a la escuadra estudiantil, cuando se lo propusieron y en la cadena internacional expuso sus razones. “Necesitaba salir del club en el que estaba, porque sentía que ya no podía quedarme más ahí y el interés de la U me llamó la atención y en un club grande como éste, no lo dudé”. enfatizó.

¿Ni siquiera lo pensó un poco, cuando supo que los universitarios pasaban por un mal momento deportivo? “Desde que llegué me hicieron saber que hace años que viene peleando abajo, que vienen peleando el descenso y es una linda oportunidad para revertir las cosas y mostrarme acá, creo que vamos a salir adelante”, anunció el trasandino.

Universidad de Chile visita este domingo a O’Higgins en Rancagua y ante las múltiples bajas, los 11 bendecidos de Diego López son: Campos, Navarrete, Tapia, Domínguez; Osorio, Ojeda, Poblete, Aránguiz; Vargas y Junior.