Emmanuel Ojeda ya está en Chile: “Estoy muy feliz de llegar a un club tan grande como la U”

Un viejo anhelo del Romántico Viajero se está haciendo realidad. Emmanuel Ojeda llegó a Chile en la madrugada de este miércoles y tras los exámenes médicos de rigor, debería firmar un contrato por tres años con la concesionaria estudiantil.

Y como dicen las y los hinchas de Universidad de Chile, “si no se sufre, no es la U”, el volante argentino tuvo que tener nervios de acero para poder cruzar la cordillera. Es que el vuelo que lo trasladaría de Rosario a Buenos Aires tuvo un retraso y tuvo que recorrer por tierra la distancia entre ambas ciudades, para no perder el avión que lo traería a Santiago.

Ya en suelo chileno, el nacido en Goya aseguró a la prensa presente en el terminal internacional que “el equipo es grande, eso me motiva mucho. Estoy muy feliz de llegar a un club tan grande como la U”. Luego añadió que “es un desafío lindo, estoy dispuesto a afrontar lo que se venga y deseo lo mejor para el equipo”.

Luego se excusó de seguir dando declaraciones, pues “aún no he hablado con nadie” de su nueva institución, y se dirigió al hotel donde concentra el equipo laico. Desde allí se dirigía a la clínica donde se sometería a la revisión clínica y este jueves ya debería estar entrenando con sus nuevos compañeros en el Centro Deportivo Azul.

Cabe recordar que Ojeda sumó 10 juegos con Rosario Central esta temporada, logrando 815 minutos en cancha, marcó un gol, acertó 586 de 597 pases que entregó y recuperó 73 balones. Pero el problema es que la escuadra bullanguera no tiene cupo de extranjeros, por lo que la llegada del trasandino significa apurar la salida de uno de los tres foráneos que están en la nómina roja: Nahuel Luján, José María Carrasco o Álvaro Brun.