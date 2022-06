De trabajar con Xavi a cuestionar la inteligencia de sus jugadores: el polémico perfil del nuevo preparador físico de la U

El plan de Diego López, el nuevo entrenador de Universidad de Chile, era traer a Francesco Bertini como su preparador físico. Sin embargo, un problema familiar del profesional italiano le impidió viajar a Chile y el adiestrador uruguayo llamó de urgencia a quien trabajó con él en Peñarol: Alejandro Valenzuela.

La carrera de Valenzuela, el nuevo PF de la U, está marcada por varios episodios. El profesional de 57 años tuvo un exitoso paso por el fútbol árabe donde salió campeón con el Al Saad Sports Club. En aquella institución trabajó con Xavi, hoy técnico del Barcelona. “Me mandó el otro día un mensaje Xavi Hernández, pidiéndome que vuelva”, contó en su regreso a Uruguay en 2015.

Luego estuvo en el Danubio y partió a Liga Deportiva de Quito el 2017. Fue allí donde consagró su perfil mediático y polémico, pues tras cosechar una mala campaña hizo declaraciones que no le gustaron a sus dirigidos.

“No tenemos jugadores tan inteligentes como hubiésemos creído, aunque sí hay algunos. Pero esta metodología (la tecnología utilizada) de hacerles pensar de esa forma, no de que el DT comande, sino que ellos hallen soluciones en la cancha, hasta ahora no da resultados”, sostuvo. Y luego tuvo que pedir disculpas públicas.

La camiseta del Romántico Viajero

Valenzuela ya se puso la U en el pecho el año 2020. Lo hizo cuando, en pleno confinamiento mundial por la pandemia de coronavirus, subió varios videos a sus redes sociales para incentivar los ejercicios caseros. En cada uno de ellos, usaba camisetas de los jugadores que había admirado o trabajado con ellos y una de las escogidas fue la de Enzo Olivera.

“Empecé con un video con la camiseta del Lolo Estoyanoff. Estábamos limpiando el dormitorio con mi señora y yo la ayudaba con los vidrios. Y me di cuenta que era un buen ejercicio. Entonces me puse la camiseta del Lolo. Al otro día usé la del ‘Chino’ Recoba porque era su cumpleaños. Y así arrancó lo de los videos”, explicó en el diario Ovación de su tierra natal.

Un año después, nuevamente las cámaras captarían su imagen, cuando fue elegido como el Mejor Preparador Físico de su país tras levantar la copa -otra vez- con Peñarol. Seis meses después y pese a no ser la primera opción ni tener tiempo para pensarlo, dejó la nación oriental y cruzó la cordillera, para iniciar esta semana la intertemporada con el Romántico Viajero.