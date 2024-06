“Emocionado por lo que podemos hacer juntos”: Tabilo presenta a Horacio Matta como su nuevo técnico

Alejandro Tabilo (24° ATP) ya eligió quién será su nuevo técnico. Tras haber terminado un ciclo de seis años con Guillermo Gómez, donde logró cimentar su carrera profesional, meterse entre los mejores 60 del ranking y ganar un título ATP, el chileno confía en Horacio Matta como su nuevo entrenador.

Una decisión que confirmó esta jornada tras haber concretado su paso a la segunda ronda del ATP 500 de Queen’s, donde precisamente está siendo acompañado por el entrenador del nacional. “Buen arranque en Cinch Championship, muy feliz con esta victoria. Aprovecho para presentar a Horacio, quien empezará a trabajar conmigo dentro del equipo. Estoy muy contento y emocionado por lo que podemos hacer juntos”, escribió en su cuenta de Instagram luego de derrotar por 7-6, 3-6 y 6-1 al español Alejandro Davidovich Fokina (33°). Este miércoles se enfrentará a Tommy Paul en los octavos de final.

De esta manera Matta, asume un nuevo desafío junto a un tenista nacional, ya que en el pasado suma pasos con Fernando González y Christian Garin. Con este último, terminó abruptamente luego de que el nortino decidiera cortar el vínculo después de Wimbledon 2018. “Garin me dijo que no iba a ir a jugar la qualy porque le dolía el brazo y no sé qué. Estuve 15 minutos gritándole por teléfono, insultándolo, obligándolo a que fuera a Londres. Le dije: irás a Londres y no hay otra alternativa. Lo tuve que insultar, fue sin querer y clasificó. Después de eso, me dijo que yo le gritaba mucho y que ya no quería entrenar más conmigo”, desveló el entrenador en su momento.

Eso sí, con Garin de todas formas logró grandes resultados. Cuando comenzaron a trabajar juntos en diciembre de 2017, era el 320 del mundo, mientras que cuando finalizaron el proceso, había ascendido hasta el 169 del ranking ATP.

Justo después de haber alcanzado las semifinales del Masters 1000 de Roma, Alejandro Tabilo conversó con El Deportivo y entregó detalles tanto de su separación con Guillermo Gómez, como de lo que buscaba en este nuevo periodo. Ahí también admitió que su deseo es quedarse lo que más pueda en el país, por lo que se presume que el centro de operaciones que tendrá con Matta será precisamente en Santiago.

Por otra parte, sobre el fin del ciclo con Gómez fue honesto. “Con Guille no tengo nada más que respeto. Ha sido una persona muy importante, una parte fundamental desde el principio. Me cuidó mucho cuando recién llegué a Chile y siempre me ha ayudado muchísimo. La separación ha sido dura, muy triste. Todos saben que compartíamos con Tomi (Barrios), pero ya con tantos torneos y con calendarios tan diferentes se había puesto muy difícil la parte logística y fue por eso más que nada. Hablando bien con Guille decidimos qué podía ser lo mejor para ambos, para mi tenis... Y con mucha tristeza tuvimos que separarnos y tomar esa decisión tan difícil”, aclaró.