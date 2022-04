En Alemania aseguran que el Bayer Leverkusen ya no quiere a Charles Aránguiz: “El retorno a Chile está en juego”

Charles Aránguiz ya tiene 32 años. Como a sus compañeros más ilustres de la Generación Dorada, la estadía en las grandes ligas del fútbol mundial empieza a agotarse. El Príncipe sigue siendo titular en el Bayer Leverkusen, el equipo alemán del que llegó a ser el capitán. Aún así, desde el país germano dan señales respecto de una decisión traumática: la posibilidad concreta de que el puntealtino deje el club.

El sitio Neunzig Plus incluye al seleccionado chileno en la lista de jugadores prescindibles de cara a la próxima temporada. Eso pese a que aún le resta un año de contrato con la institución. “Además de posibles recién llegados, también se están negociando las primeras salidas del ‘Werkself’. En consecuencia, Lucas Alario y Daley Sinkgraven, ambos descontentos por la falta de tiempo de juego, pueden dejar el club en el verano. Con Julian Baumgartlinger, cuyo contrato a punto de expirar no se prorrogará, la salida ya es segura. Charles Aránguiz, que ya no es un jugador habitual con (Gerardo) Seoane, también podría cambiar”.

Sin embargo, la señal más potente la entregaría al cerrar la frase. “Un regreso a Chile está en juego”, sostiene la publicación, dando cuenta de la opción de que el mediocampista elija un club nacional para sellar su trayectoria. Eso sí, no da luces de un eventual destino.

Aránguiz, en el choque entre el Leverkusen y el Bochum (Foto: AP)

Un valor consolidado

Aránguiz llegó al Leverkusen en la temporada 2015-16. Ya era un jugador consolidado. Militó en Cobreloa y Cobresal, fue campeón con Colo Colo, emigró a Quilmes y volvió a Chile para vestir la camiseta de la U, sumar más títulos, entre ellos la Copa Sudamericana en 2011 y transformarse en ídolo de sus seguidores. Internacional de Porto Alegre fue la antesala de su salto al fútbol europeo.

En el cuadro de las aspirinas ha disputado 194 encuentros y ha marcado 16 goles. A pesar de su personalidad introvertida, ha sido capaz de transformarse en uno de los símbolos del club, que en septiembre de 2020 le confirió la condición de capitán del primer equipo aunque el mediocampista cedió ese privilegio en agosto del año pasado. “Estaba orgulloso de llevar el brazalete. Pero a lo largo de la temporada me di cuenta de que puedo ayudar mejor al equipo si me concentro por completo en mi desempeño en el campo. Especialmente porque ahora tenemos un nuevo entrenador, por eso puse a disposición la jineta de capitán”, justificó en esa oportunidad.

En la actual Bundesliga, Aránguiz suma 1.194 en 21 encuentros. Ha marcado solo un gol. En la Europa League, registra 348 minutos en cinco duelos. También ha celebrado en una ocasión.