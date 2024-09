En Argentina hablan del enojo del Muñeco Gallardo con Paulo Díaz por su expulsión ante Colo Colo tras pelea con Falcón

Marcelo Gallardo no está contento. Pese a asegurar que están en una situación favorable luego del empate 1-1 ante Colo Colo, son varias las situaciones que molestaron al entrenador de River. Una de las más evidentes es la expulsión de Paulo Díaz. El zaguero se enfrascó en una disputa con Falcón y ambos vieron la tarjeta roja. Incluso, desde Blanco y Negro entregaron detalles del encontrón entre los defensores. “Maximiliano me contó que Paulo Díaz le dijo de todo, no sabemos por qué fue esa reacción del árbitro”, reveló Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria.

El Muñeco, con la expulsión del chileno, veía su planificación derrumbarse. De cara a la vuelta deberá buscar un reemplazante para un elemento que resulta clave en su esquema. Díaz es el zaguero predilecto de Napoleón, que no pudo ocultar su cara de molestia con la actitud del formado en Palestino. “Explotó Gallardo: la expulsión infantil de Paulo Díaz ante Colo Colo”, tituló La Página Millonaria, medio partidario al club del barrio Núñez, que reparó en el enojo del técnico ante la pérdida de uno de sus máximos referentes.

Pese a esto, Gallardo tuvo palabras de elogio hacia el árbitro Claus, a diferencia del discurso que imperó en el Cacique. “Fue un partido de Copa, a veces no se puede jugar. Se fricciona mucho, hay mucho roce. Más allá de eso, creo que el árbitro estuvo bien, no tuvo mucha problemática para llevarlo, hubo jugadas al límite, pero en general lo llevó bastante bien”, declaró.

Falcón y Díaz fueron expulsados. Foto: Photosport

El estratega, además, terminó ofuscado por lo exhibido por River Plate en el segundo tiempo. “Nosotros nos sostuvimos más que nada para que no nos dañaran, seguimos sin precisión para generar juego y eso nos terminó desdibujando para la segunda mitad”, sentenció.

Una pelea que escala

En rueda de prensa, Jorge Almirón, técnico de Colo Colo, lamentaba la expulsión de uno de sus titulares fijos y criticaba la decisión de Raphael Claus. “El árbitro lo podía haber manejado de otra manera. Hay un empujón de Paulo Díaz, veo que están discutiendo. Es parte del fútbol, cosas que pasan en el área. Son cuartos de Copa Libertadores. Lo podía haber manejado de otra manera, pero la consigna fue esa: actuar de la manera más fácil y expulsar a los dos jugadores. Se quitó el problema de encima porque Díaz lo empuja. Podría haber seguido el partido tranquilo. No era la expulsión para ninguno de los dos. Me pareció injusto eso”, disparó.

Luego del partido, la esposa de Díaz, Fernanda Arenas, arremetió contra Falcón. Subió a su cuenta de Instagram una fotografía del defensor albo, acompañado de emoticones de payaso. Una imagen que no tardó en viralizarse. De hecho, fue por eso que la imagen le llegó a Florencia Pouso, la cónyuge del Peluca. “Qué vas a saber de fútbol vos ¡Anda para el mall!”, replicó la esposa del uruguayo en X.