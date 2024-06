“En Chile se llora mucho”: el ácido dardo de Arturo Vidal tras su expulsión por la Copa Chile

Este domingo, Colo Colo empató 2-2 con O’Higgins de Rancagua, en El Teniente, por la ida de los cuartos de final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile. Los albos finalizaron con 10 jugadores tras la expulsión de Arturo Vidal, por una fuerte infracción. A la salida de la cancha, el ex Flamengo recibió una serie de gritos e insultos desde las tribunas del reducto.

Eso no fue todo. El King explotó tras la tarjeta roja que recibió, que le impedirá jugar la revancha ante los celestes, el próximo fin de semana. En la zona mixta, el volante del Cacique acusó el “llanto” del rival, asegurando que es algo típico del fútbol nacional.

En primera instancia, Vidal dijo que “la cancha estaba en malas condiciones, no pudimos jugar. Pero igual tratamos de siempre dominar, de llegar con muchos jugadores, tuvimos varias ocasiones para haber matado el partido”. Después de esa respuesta, prendió el ventilador y lanzó artillería pesada.

“Nos vamos con un empate, tenemos la vuelta en casa. La expulsión me molesta mucho. Los futbolistas en Chile tienen que mejorar eso de estar llorando todo el rato. Por eso cuando salimos a jugar afuera, nos pasan la cuenta y no nos podemos enfrentar a los demás porque acá en Chile se llora mucho”, emitió uno de los nombres fuertes que no fueron considerados en la Roja para la Copa América.

Pese al resultado y a la expulsión, el 23 de Colo Colo confía en que en la vuelta pueden certificar el pase a la siguiente etapa del torneo federado: “De verdad nos vamos tranquilos, nos quedan 90 minutos en casa. Seguramente lo ganaremos allá”.

Sobre si se apelará la doble amonestación que recibió, dijo: “Ojalá. Vi la jugada, fue una jugada como pasó en todo el partido, sino tendrían que haberse ido todos expulsados”.