En Dubái hace 12 años: el olvidado proyecto que involucró a un club chileno con el nuevo dueño árabe de Universidad de Concepción

Rimoun Hanouch remece la Región del Biobío. A casi 15 mil kilómetros de distancia, el empresario árabe comienza a moverse como el nuevo dueño de Universidad de Concepción. El ejecutivo vinculado a la industria automotriz no llega a Chile por azar. En entrevista con La Tercera reveló que su relación con el país inició hace casi dos décadas. Claro que otro de los momentos claves en su vínculo con el país se dio en 2011, cuando se reunió en Emiratos Árabes con Lorenzo Antillo, quien en ese entonces era el dueño de Audax Italiano, y Sergio Morales, exdirector de Coquimbo Unido y líder de la agencia Mundo Futuro, quien tenía una estrecha relación con el mandamás de los itálicos.

Un viaje que durante los últimos días salió a la luz, debido a que Hanouch estaba registrado como representante de jugadores en la FIFA. Hoy, sin embargo, aparece como agente “desactivado”.

Lo cierto es que la reunión de Antillo se hizo conocida y puso al nuevo dueño de Universidad de Concepción en la palestra. Más porque se le apuntó como un representante que venía ligado a Chile hace varias temporadas.

En conversación con El Deportivo, Lorenzo Antillo aclara el viaje. De entrada, avisa que no quiere que se le vincule a ningún tipo de transacción pues desde que vendió Audax Italiano dejó la actividad. “No sé si hablar, no quiero que se me relacione porque no tengo nada que ver con la venta de Universidad de Concepción”, dice.

Luego accede a entregar su versión. “Hace 12 años fui a Emiratos Árabes con Sergio Morales. Rimoun nos hizo los contactos con clubes de ese país. Lo conocí una vez, no sé nada, nunca más hablé con él. Yo como Audax Italiano quería vender futbolistas directamente. Él solo fue el ejecutor porque tenía los contactos, nada más. No tenía idea si era representante, no sé si lo sigue siendo”, revela Antillo.

Según indica el expresidente del club de La Florida, su objetivo en Medio Oriente era posicionar deportistas de Audax en aquel mercado. Algo que no podría lograr hasta 2013, cuando vendieron a Sebastián Sáez al Al-Wakrah de Qatar. Según relata el empresario chileno, se dio sin la intervención de Rimoun Hanouch. “Hizo reuniones y nos atendió muy bien. Pero después nunca tuve contacto más allá de algunos saludos de navidad. El jugador que vendí a Qatar salió por otro lado. Eso sería todo. No lo conozco más allá ni estoy al tanto de sus antecedentes personales”, relata.

Lorenzo Antillo, expresidente de Audax Italiano.

Esta relación también fue abordada por Hanouch, quien se refirió exclusivamente a Morales. “Conozco a Sergio, lo conocí hace más de diez años, probablemente en 2011. En uno de mis viajes a Chile me tomé un café con él. En ese momento me pidieron que hiciera de puente entre un entrenador y la Federación de Emiratos Árabes. La Federación confió en mí para aquello y ahí me reuní con Morales, pero nunca hice ninguna transacción con él y no será parte de este proyecto”, dijo.

Petrodólares en Chile

El nombre clave en la llegada de Rimoun Hanouch a Concepción es Marcelo Rosas, con quien se relacionó por primera vez cuando este último negociaba un jugador para Palestino, el club con el que estaba relacionado entonces. Rosas activó su plan de llevar al árabe a Universidad de Concepción cuando supo que desde el club buscaban desvincularse de la casa de estudios.

Rimoun Hinouch, el nuevo controlador del Campanil.

Ahora, Hanouch lo confirma como un hombre clave en su proyecto. “En este momento es la persona que más me ayuda con mis decisiones. Confío en él, lo conozco hace muchos años y creo en su ojo analítico para elegir a mis jugadores”, señaló el árabe a este medio.

En esa línea descartó ser cercano a Christian Bragarnik, pero demostró saber quien es. “Nunca lo he conocido, he oído de él, sé que es un personaje muy conocido en Argentina, pero no tengo nada que ver con él”, expresó. Esto luego de que Santiago Filgueiras, quien representaba a otro de los grupos económicos que aspiran a controlar el club sureño los vinculara. “Es vox populi que Bragarnik está detrás de la oferta árabe para comprar Universidad de Concepción”, afirmaba.

Cabe recordar, que durante la postulación, el otro oferente que buscaba quedarse con la concesión del Campanil aseguró que detrás del árabe estaba el agente argentino. “Es vox populi que Christian Bragarnik está detrás de la oferta árabe para comprar Universidad de Concepción”, dijo Santiago Filgueiras, el empresario argentino.

¿Quién es Rimoun Hinouch? Según su descripción en LinkedIn, un alto ejecutivo de Emiratos Árabes Unidos, vinculado a la industria automotriz. Por estos días, está relacionado con Al-Masaood, uno de los grupos económicos más importantes de la región árabe, donde ejerce como General Manager Service. En la firma, que funciona en Abu Dhabi y cuyos propietarios forman parte de las 35 familias más acaudaladas de la zona, suma cuatro meses, que se agregan a anteriores pasos por otros conglomerados, como Ali & Sons Holding LLC, Al-Futtaim, Aetos Mati FZE y Liberty Automobiles Co. En esta última se registra su experiencia laboral más extensa: ocho años y cuatro meses de permanencia. Ha estado vinculado a grandes marcas, como Chevrolet y Chrysler.