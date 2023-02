En la estela de Buffon: los inoxidables que se toman el fútbol local

El sábado 28 de enero, Gianluigi Buffon cumplió 45 años. El histórico arquero italiano es uno de los más reconocidos y laureados en su puesto. Más allá de la edad, está plenamente activo. En efecto, por su posición en la cancha, los porteros tienden a estirar su trayectoria más que los jugadores de campo, sin embargo el ejemplo de Gigi sobresale, con el escudo del Parma, donde surgió como deportista.

A inicios de año, fue el protagonista de la serie de octavos de final de la Copa Italia ante el Inter, en el Giuseppe Meazza. Volvió al barrio de San Siro 27 años después de su primera vez. El 19 de noviembre de 1995, con 17 años, debutó profesionalmente con el elenco parmesano ante el poderoso Milan y mantuvo su arco en cero. Fue un empate sin goles. Ahí comenzó una carrera exitosa, que lo erigió como uno de los mejores goleros de todos los tiempos. Tocó el cielo en 2006, siendo campeón del mundo en Alemania.

El año pasado, planteó incluso que analiza jugar 10 años más. “¡Podría retirarme a los 55! Jugué diez años en Parma en mi primera vida, luego 20 años en la Juve, uno en París y ahora vuelvo a cerrar el círculo. No tengo 100 años, las últimas diez temporadas he estado pensando cuándo voy a parar, pero luego sigo siempre”, declaró en una conferencia de prensa. Además, añadió que aún no ha proyectado su futuro fuera de la actividad profesional: “He tenido experiencias importantes que me han permitido conocer el fútbol, pero no estoy cien por ciento seguro de quedarme en este mundo. Tal vez experimente algo más”. Renovó con el Parma hasta 2024. Por lo tanto, Buffon estará activo, a lo menos, hasta sus 46 primaveras.

Hay más ejemplos de futbolistas longevos que se resisten a colgar los botines. El gen competitivo no ha desaparecido. En la Serie A, continúa Zlatan Ibrahimovic, con 41. Eso sí, el futbolista del Milan no ha tenido continuidad por las lesiones. Santiago Silva, el Tanque, de 42 años, firmó con El Palo FC, de la quinta división de España. Es el 21° club de su carrera. Estos casos no llegan al extremo del más veterano del mundo: el japonés Kazu Miura, de 55 años. Recientemente pasó al Oliveirense de la segunda división de Portugal.

Los “viejos rockeros” en Chile

En el caso del fútbol chileno, no se hace novedosa la presencia de jugadores que están en la parte final de sus trayectorias profesionales. Haciendo la revisión en los planteles de los 16 clubes de Primera División, hay 34 futbolistas que tienen 35 años o más (ver tabla). El que sobresale, de inmediato, es Magallanes.

Gianluigi Buffon (45 años), Humberto Suazo (41) y César Cortés (39).

El cuadro carabelero cuenta con siete elementos de aquel rango etario. Ellos son Albert Acevedo (39), Christian Vilches (39), Nicolás Crovetto (36), Iván Vásquez (37), César Cortés (39), Carlos Villanueva (37) y Felipe Flores (36). Sin embargo, lo más llamativo de este recuento es que la Academia, el supercampeón del balompié nacional, tiene jugadores que son mayores que el propio entrenador. Acevedo, el Quili Vilches y Cortés tienen un año más que Nicolás Núñez (38), el estratega albiceleste.

Después de Magallanes, el que tiene más experimentados es Everton, con cuatro: Julio Barroso (38), el mexicano Luis Montes (36), Ismael Sosa (36) y Sebastián ‘Sacha’ Sáez (38). Para destacar una curiosidad, Coquimbo Unido tienen tres y todos son arqueros: Diego Sánchez (35), Miguel Pinto (39) y Guillermo Orellana (36).

Es el caso de los clubes grandes, Colo Colo y la U no tienen jugadores que superen los 34 años. Universidad Católica tiene tres: Matías Dituro (35), Fernando Zampedri (35) y Nicolás Peranic (37). El meta titular y capitán de la UC reconoció, en una reciente entrevista con El Deportivo, que pretende estirar su carrera durante siete años más, hasta los 42. “Si Dios y las lesiones me lo permiten, ese es mi objetivo. Hoy, con todos los cuidados que hay, con la alimentación, descanso y preparación, la carrera del futbolista se puede extender mucho, y más la de los arqueros, que siempre tenemos un paso un poquito más largo”, manifestó el ex Celta.

Fuera de la Primera División, sí aparecen jugadores que cruzaron la barrera de los 40. Es el caso de Humberto Suazo (41). Luego de su estadía en La Serena, el Chupete volvió a San Luis de Quillota y su reestreno oficial fue notable, con un doblete a San Felipe en el arranque del Ascenso. En Segunda División, la tercera categoría, Fernández Vial incorporó a Claudio Muñoz Uribe (41), ex Recoleta. Ese torneo tendrá con gran atractivo el regreso a la actividad de Esteban Paredes (42), con la camiseta de San Antonio Unido, club de su propiedad.

Jugadores de +35 en Primera División: