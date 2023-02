¿Indirecta para la U?: el mensaje de Colo Colo para recordar los dos años desde que se salvó del descenso

Hoy, viernes 17 de febrero, Colo Colo celebra su segundo aniversario del gris día en el que se salvaron de perder la categoría y, por ende, descender por primera vez en su historia. El Estadio Fiscal de Talca fue el escenario donde a comienzos de 2021, los dirigidos por Gustavo Quinteros vencieron 1-0 a Universidad de Concepción y evitaron escribir una mancha en la institución de Pedrero. Finalmente, la historia fue otra. Y, en el presente los albos festejaron con una publicación en que describen que “los grandes no descienden”.

El tiempo tomó su curso y el controversial episodio aún se recuerda en la escuadra del Cacique. Dos años han pasado desde aquel miércoles en que Pablo Solari eludió rivales, remató a portería y, eventualmente, se vistió de héroe en la región del Maule tras anotar el gol que selló la épica salvación de Colo Colo. Para muchos, el argentino es el gran ídolo, para otros, lo mejor de un plantel deficiente. Pero, lo que está claro, es que salvó a los albos de un descenso que aún no conoce desde sus inicios.

“Los grandes no descienden”, bajo esta premisa Colo Colo quiso recordar el crucial duelo por la permanencia. La frase que vino acompañada de un postal donde aparece en gran parte el ex delantero del Cacique, Pablo Solari, fue publicada por todas sus redes sociales. Es más, en el post que publicaron los Albos se puede ver el festejo del Pibe, el abrazo final con el ex capitán Gabriel Suazo y el resto de compañeros que se acercaron a celebrar con el delantero que llegó desde Talleres de Córdoba.

En esa línea, la fotografía vino acompañada por una breve descripción para enfatizar lo que significó pasar la institución disputar el trascendental duelo ante el Campanil. “Un día que nos marcó para siempre. Un día en que nos volvimos más fuertes”, fue el texto que dejó Colo Colo en su Instagram.

El autor de aquel gol, Pablo Solari, terminó siendo uno de los grandes pilares de la salvación y, en especial, de ese partido. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los jugadores más queridos por el pueblo Albo hasta que se sumó a las filas de River Plate en 2022.

Otro que se sumó al recordado duelo por no descender, fue uno que lo vivió desde la internar del club, Gustavo Quinteros. “Para mí, como entrenador de Colo Colo, fue el partido más importante que me tocó dirigir en el fútbol chileno. Hoy la mayoría de la gente me para en la calle y me dice ‘gracias por salvarnos del descenso”, indicó el DT.

De esta manera Colo Colo buscó recordar y hacer un homenaje a los jugadores que viajaron al Maule para mantener al equipo en Primera División. La situación toma relevancia, ya que son dos años desde que lograron una salvación tras jugar uno de los peores torneos de su historia deportiva.

A la hora de abordar descensos, los otros dos grandes clubes del país no se han podido zafar de la incómoda situación. En el caso de Universidad de Chile, está registra una única caída. El 15 de enero de 1989 los Azules dejaron la máxima división del fútbol chileno por primera y única vez en su historia. Por otra parte, Universidad Católica, ha descendido dos veces en su historia, en 1955 y 1973, y hay una tercera en 1958 que terminó siendo anulada por secretaría.