Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo: “La gente me para en la calle para decirme ‘gracias por salvarnos del descenso’ y no ‘gracias por ser campeón’”

Gustavo Quinteros conversó con los medios de comunicación en su habitual conferencia de los viernes. El DT, que este miércoles festejó 58 años, habló de diversos temas, entre ellos de la conducción arbitral. Sin ir más lejos, Ariel Holan cuestionó la manera en que se dirige con el afán de darle más ritmo a los partidos.

“Esto del juegue-juegue tiene sus pros y sus contras. Yo creo que hay faltas claras que no se cobran. Estoy de acuerdo con la continuidad de juego, que se juegue más tiempo, que no se corte tanto, pero hay que proteger el juego ofensivo. La palabra no es ayudar, pero no hay que favorecer a los que destruyen o cortan todo el tiempo los partidos con faltas y no permiten que el equipo que va en busca de un resultado tenga continuidad en el juego. Estoy de acuerdo con que se continuidad para favorecer el juego ofensivo más que el defensivo”, expresó.

Por otra parte, el estratega fue consultado por un eventual regreso de Claudio Bravo, a mitad de año. Y no escatimó en elogios para el capitán de la Roja. “Claudio es un gran arquero, un referente de la Generación Dorada, salió de Colo Colo y esta es su casa. Hoy tenemos a Cortés, que anda muy bien, que está en un buen momento. Y, cuando Claudio quiera venir, será una decisión de él, de los dirigentes y de que se pueda llegar a un acuerdo, pero siempre van a estar abiertas las puertas para esos jugadores que fueron tan importantes no solo en Colo Colo, sino en la Selección y en el fútbol chileno”, manifestó.

Asimismo, recordó los dos años del partido por la permanencia frente a Universidad de Concepción, un momento clave en su paso por el Cacique. “Para mí, como entrenador de Colo Colo, fue el partido más importante que me tocó dirigir en el fútbol chileno, porque eran 90 minutos en los que un equipo grande podía perder la categoría. Una vez lo dije en tono de broma, pero no fue broma, que fue como haber ganado un título más. Hoy la mayoría de la gente me para en la calle y me dice ‘gracias por salvarnos del descenso’. Salimos campeones también y podrían decir ‘gracias por salir campeón’, pero no. Yo creo que imaginar que este club tan grande hubiese podido descender, hubiera sido una tragedia futbolísticamente hablando. Gracias a Dios y a los jugadores de ese momento no sucedió”, confesó.

Thompson, en duda

Para el duelo de este domingo, a las 20.30, frente a Everton en el Monumental, Gustavo Quinteros enfrenta varias bajas, como la suspensión de Carlos Palacios por su roja ante Ñublense, los problemas de espalda de Leonardo Gil y las molestias en la zona costal derecha de Jordhy Thompson, una de las revelaciones de esta temporada.

“Thompson está en duda, porque entrenó normal sin demasiado contacto. Todavía tiene temor de contacto, de un choque o que le peguen en esa zona. Vamos a esperar al día del partido si lo utilizamos o no”, adelantó el entrenador.

Finalmente, tuvo palabras para el cuadro oro y cielo. “Everton viene mejorando, tiene un esquema de juego que lo caracteriza al entrenador, que es un buen entrenador; tiene a Sacha (Sáez), que lo conozco. Tiene buenos jugadores individualmente. Hoy, que fue el día más táctico, tratamos de trabajar para contrarrestar al rival y aprovechar los espacios”, sentenció.