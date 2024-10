En medio de la crisis celeste: el Uruguay de Marcelo Bielsa recibe al Ecuador de Beccacece

Las aguas están agitadas en la selección de Uruguay. El equipo completó tres fechas sin ganar en las Eliminatorias Sudamericanas, los únicos que se han disputado este año.

Encima, los cuestionamientos de Luis Suárez frente al trato de Marcelo Bielsa no han hecho más que aumentar el bache futbolístico en el que está la Celeste. Incluso, el propio entrenador salió a dar explicaciones tras la última derrota en Perú.

“Lo que ocurrió no tuvo influencia ninguna en la caída. No creo que haya tenido efecto en que haya sido una semana con mucha efervescencia. Respecto de cómo operó sobre mí toda la situación, no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de alguna manera afectada”, explicó el Loco, en medio de los rumores sobre una supuesta rebelión del plantel.

En medio de esa crisis, el equipo oriental deberá recibir a Ecuador en el estadio Centenario de Montevideo, el martes a las 20:30 horas de Chile. Uno de los dos rivales que venció a los charrúas en esta competición.

“Con Bielsa), trabajas mucho más. Físicamente te mata. Y mentalmente, también. Al final, eso responde a lo que él espera de los partidos. Una gran voluntad de presionar, de hacer todo intensamente, una locura que te fatiga mentalmente pero que compensa el día del encuentro y que te da placer”, aseguró Federico Valverde, uno de los líderes del equipo uruguayo, en una entrevista publicada por France Football.

Por el lado del rival las cosas no están mejor. La llegada de Sebastián Beccacece a la banca del Guayas no logra convencer con 4 puntos de 9 y dos partidos de local.

“Necesitaremos mucho carácter, mucho temple, concentración. Pero, sobre todo, mucha rebeldía para poder jugar en ese escenario complejo”, advirtió en la previa el exayudante de Jorge Sampaoli.

Duelos clave

Uno de los partidos que estará en la atención de la Roja será el que protagonicen Paraguay y Venezuela, el martes a las 20:00 horas de Chile, en Asunción.

El equipo local, ahora bajo el mando del técnico argentino Gustavo Alfaro, está invicto desde que el transandino asumió con dos empates como visitante: Uruguay y Ecuador; además de la victoria sobre Brasil. La Albirroja es octava con 10 puntos, cinco sobre Chile.

“Si salimos bien de esta parada empezamos a cambiar el punto de inflexión de la curva. Comenzamos a cambiar el destino de Paraguay”, dijo Alfaro antes del partido.

La Vinotinto, en tanto, es séptima con una unidad más, a pesar de que solo sumó dos de los últimas nueve, tras los empates como local frente a Uruguay y Argentina.

En Buenos Aires, Argentina recibirá a la sorprendente selección de Bolivia, a las 21:00 horas de Chile. Los campeones del mundo tratarán de cambiar la imagen de sus dos últimos duelos: derrota en Colombia y empate en Venezuela. En la otra vereda, los altiplánicos ganaron los últimos tres y están sextos, con 12 puntos.

En el cierre de la décima fecha, Brasil se medirá a la selección de Perú en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, a las 21:45 de Chile. El pentacampeón del mundo anuncia tres cambios respecto de la escuadra que venció en Chile, ya que anuncia el ingreso de Vanderson, Bruno Guimaraes y Gerson.