¿En qué posición quedó Nicolás Jarry?: revisa el ranking ATP de los tenistas nacionales

Este lunes la ATP publicó una nueva actualización del ranking de tenistas profesionales que marca el ascenso de los principales deportistas nacionales.

Uno de ellos es el de Nicolás Jarry. El reciente subcampeón del ATP de Buenos Aires pudo recuperar dos puestos en la clasificación mundial lo que le significa volver a situarse dentro de los mejores 20 tenistas del planeta.

Gracias a su actuación en Argentina, que incluyó el triunfo sobre Carlos Alcaraz, Nico se instaló en el 19° puesto, posición que ocupará de cara a su estreno en Río de Janeiro.

En el caso de Alejandro Tabilo, este también subió dos lugares, ubicándose 52° mientras espera comenzar a actuar también en la competencia brasileña.

También registró ascenso Christian Garin. Su alza fue de tres lugares, consiguiendo pasar del 91° al 88° puesto, mientras que Tomás Barrios mantuvo su 120° lugar.

En la parte alta de la clasificación también hay novedades. Si bien Novak Djokovic sigue siendo el número uno del mundo y es seguido por Alcaraz, el tercer lugar sufrió un cambio. Allí se instaló el italiano Jannik Sinner, desplazando al cuarto lugar a Daniil Medvedev.

Agradecimiento

Tras conseguir el subcampeonato de ATP de Buenos Aires, Jarry se refirió al trabajo que ha estado realizando junto a su nuevo técnico Juan Ignacio Chela. “Fue una linda semana, así que gracias por el esfuerzo. Estamos empezando un nuevo proyecto, así que es lindo empezar de esta forma. A todo mi equipo, que no está aquí, que me está viendo en Europa, y mi familia que siempre me apoya y es el pilar fundamental, principal de mi carrera, de mi fuerza”, indicó

Jarry también le dedicó múltiples elogios a Facundo Díaz, quien brilló en Buenos Aires y consiguió el primer título de su carrera. “Por supuesto, felicitaciones, Facu, por este tremendo momento tuyo. Disfrútalo mucho. Sabía que íbamos a estar aquí cuando estuvimos hace un par de años jugando en Challenger. Felicitaciones por todo el trabajo. Todo el equipo que tienen ahí detrás siempre se ve y se valora. Al final, el trabajo tiene recompensa”, indicó. “Muchas felicitaciones y nos vemos en el circuito”, cerró,

Finalmente, en la ceremonia de premiación, Jarry recibió una ovación y agradeció al público: “Gracias a todos los organizadores de este torneo, a todos los voluntarios que tenemos dentro y fuera de los camarines, a los pasapelotas, a los cancheros, a los auspiciadores y, por supuesto, a todo el público que lo hace más entretenido. Lo hace más emocionante y gracias a ustedes podemos estar aquí jugando y viviendo este lindo deporte que es el tenis. Gracias a todos los que vinieron y un poquito más a los chilenos que me aguantaron toda la semana”, finalizó.

El Top 10 del ranking ATP

1. Novak Djokovic (SER) 9.855 puntos (0)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 9.105 (0)

3. Jannik Sinner (ITA) 8.270 (+1)

4. Daniil Medvedev (RUS) 8.265 (-1)

5. Andrey Rublev (RUS) 5.105 (0)

6. Alexander Zverev (GER) 5.030 (0)

7. Holger Rune (DIN) 3.700 (0)

8. Hubert Hurkacz (POL) 3.600 (0)

9. Alex de Miñaur (AUS) 3.210 (+2)

10. Taylor Fritz (EE.UU) 3.065 (-1)

El Top 5 de los chilenos

19. Nicolás Jarry 1.965 (+2)

52. Alejandro Tabilo 961 (+2)

88. Cristian Garin 660 (+3)

120. Tomás Barrios 533 (0)

516. Gonzalo Lama 76 (+3)