En Udinese destacan el rol de Alexis Sánchez en el camarín y dan luces sobre su retorno a las canchas

El Udinese goza de un presente dulce en la Serie A. La escuadra Friuli comparte el primer lugar de la tabla con el Inter de Milán, la Juventus y el Torino. Todos poseen siete puntos en tres fechas. Los dirigidos por Kosta Runjaic empataron con el Bologna, vencieron a la Lazio y también a Como. Con eso suman un positivo arranque que no los hace extrañar la presencia de Alexis Sánchez en el campo de juego.

Aun así, al interior del club, aseguran que, pese a no jugar debido a una lesión que sufrió en la antesala de la primera fecha, el Niño Maravilla cumple un rol clave dentro del vestuario. “Alexis es un futbolista muy importante, porque nos da la mentalidad adecuada y las ganas de aspirar al objetivo más alto”, señaló Ginaluca Nani, director deportivo, al medio Tuttomercato.

Sánchez se perdió la fecha FIFA de septiembre. Foto: Photosport

En esa línea, el directivo prevé un rol clave del formado en Cobreloa en el esquema, para cuando ya esté al 100 por ciento físicamente. “Cuando lo tengamos en el campo nos ayudará, pero fuera del campo ya es un referente para todos”, manifestó. Además, se refiere a los plazos que manejan de cara al retorno de Sánchez: “No queremos acelerar su recuperación, pero volverá pronto”.

Los mensajes de Sánchez

Alexis Sánchez ha enviado una serie de mensajes a través de su cuenta de Instagram. Este jueves fue con una frase motivacional. “¿Por qué no te rendiste? Esa es una lección fácil. Lucharé, fracasaré, pero rendirme es un privilegio que no tengo”, se oye en el video que compartió. La frase es sacada del videojuego League of Legends, y se atribuye al personaje Lee Sin, maestro de las artes marciales en la ficción. Además, el doblaje al español es de Humberto Vélez. El audio que compartió Sánchez iba acompañado de imágenes y, además, etiquetó a las cuentas oficiales de la Selección y del Udinese.

Alexis Sánchez no ha podido debutar en Udinese.

Días antes había subido otra publicación con otra frase del mismo estilo. “Confía en el tiempo. Pasará lo que tiene que pasar y llegará lo que tiene que llegar. Puedes intentar todo, pero NO forzar las cosas”, escribió en la red social.

En las fotografías publicadas se veía como está sentado en una mesa preparada para una persona, más autorretratos y un video en el bailaba junto a la canción Bad Dreams del cantante y compositor estadounidense Teddy Swims. Un tema que habla sobre el afecto hacia una persona, pero en la que se lamenta una pérdida amorosa que le provoca malos sueños, tal como lo indica el nombre del tema.

Pese a seguir ausente en las canchas, sus compañeros de equipo también valoran la actitud con la que se ha presentado a los entrenamientos del Udinese. “Siempre es positivo, es un líder, le transmite a los jóvenes la mentalidad y las ganas de ganar, correr y luchar, dentro y fuera del campo. Lo esperamos pronto”, señaló el arquero Daniele Padelli.