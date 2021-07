Endler cumple 30 años y aguarda por una celebración gloriosa junto a Las Rojas ante Canadá

Christiane Endler vive un día especial. La capitana de Las Rojas cumple 30 años, una edad simbólica para la carrera de los futbolistas. Y lo hace en la antesala del partido entre Chile y Canadá, que será clave para la suerte del equipo de José Letelier en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuya participación comenzó con la derrota frente a Gran Bretaña en la jornada inaugural.

La guardameta cambia de folio consolidada como una de las mejores arqueras del mundo. Dos veces, de hecho, ha sido nominada al premio The Best, que distingue a la mejor portera de la temporada, aunque en ninguna logró adjudicárselo. Sin embargo, en el orbe nadie discute su valía. Prueba de ello es que el Olympique de Lyon depositó en sus manos la responsabilidad de encabezar el proyecto con el que pretende transformarse en animador del fútbol femenino europeo. Y, en el ámbito nacional, no hay dudas respecto de que constituye la principal garantía de seguridad para que la selección nacional siga entreverándose en las principales competencias.

Endler, en el partido entre Chile y Gran Bretaña (Foto: AP)

Para la cuenta oficial de la selección chilena no hay dudas respecto del lugar que le pertenece. “Capitana, única, legendaria, histórica. La mejor arquera del planeta está de cumpleaños”, publica, a la vez que pone la plataforma a disposición de los fanáticos para que le envíen sus parabienes a la golera. La convocatoria es, naturalmente, atendida por los aficionados, quienes le manifiestan su aprecio y reconocimiento.

Incluso la FIFA se acordó de la especial fecha, graficando la importancia que tiene Endler en el fútbol mundial. “Muchas felicidades capitana de Chile y golera superestrella Christiane Endler”, la saludó.

Atajadas de gran nivel

Las condiciones físicas y técnicas que manifestó desde el comienzo de su carrera (aunque partió como delantera y se transformó en portera cuando arribó a La Calera y fue instada por Marco Cornez para probar en el puesto) explican el sostenido crecimiento en su trayectoria.

Una carrera siempre ascendente, que considera pasos por los cementeros, Everton y Colo Colo, a nivel nacional y por South Florida Bulls, en Estados Unidos; Chelsea, en Inglaterra; Valencia, en España y el PSG en Francia explica la alta consideración que se tiene de sus capacidades en el mundo.

Sin embargo, la puerta de entrada de Endler ante los ojos del mundo se produjo en el Mundial de Francia, que se disputó en 2019. En ese evento, a pesar de la magra presentación de Las Rojas, quienes no pudieron superar la primera fase, Tiane se transformó en una de las mejores porteras del certamen, lo que le valió, de hecho, su primera nominación al The Best.

Un desafío duro

Endler suma 76 participaciones con la camiseta de la Roja. En la madrugada de este sábado agregará una más a la cifra que la convierte en la jugadora que más veces ha vestido la camiseta de la Selección. Su importancia, de hecho, la transforma en una jugadora que les pelea presencia pública a sus colegas varones.

El partido frente a Canadá representa para el combinado nacional una oportunidad para mejorar en los detalles que quedaron pendientes en el duelo ante las británicas. “El rival nos limitó la salida”, resumió el técnico José Letelier, quien admitió que en el segundo encuentro tendrán que mejorar en el funcionamiento para aspirar a un buen resultado. “No hicimos un mal partido ante una selección que está sexta en el mundo, pero, obviamente, tenemos que sacar en limpio lo bueno. Hay mucho que mejorar. Si queremos clasificar tenemos que ganar los partidos que quedan. Hay que aprender de lo que pasó, dejar atrás los errores y seguir adelante”, manifestó María José Urrutia. “Físicamente, lo aguantamos muy bien. Ahora vamos con todo”, añadió la ariete de Colo Colo.

El equipo nacional no presenta bajas. La aparición de la lateral del Sevilla Javiera Toro entre las titulares sería la principal novedad de la escuadra de Letelier. La formación la integrarían Christiane Endler; Nayadet López, Carla Guerrero, Camila Sáez, Javiera Toro; Karen Araya, Yessenia López, Francisca Lara; Daniela Zamora, María José Urrutia y Yanara Aedo.