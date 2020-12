El fútbol chileno es una mujer: cómo Tiane Endler gana en foco y valoración a sus compatriotas varones

La FIFA entrega la nómina de postulantes a los premios The Best, pero en ella, solo incluye un nombre chileno. No es, ciertamente, Alexis Sánchez. Tampoco Arturo Vidal. En rigor, ninguno de la Generación Dorada masculina. Quien sacará la cara en la principal gala del balompié mundial será una chilena: Christiane Endler. Hay más. Tiane también aparece en otro sondeo: el que elegirá a la oncena ideal del fútbol europeo. Esa distinción la otorga la UEFA.

En el caso del The Best, no es primera vez que la guardameta está vinculada a la elección del mejor futbolista del mundo en una temporada. Por segunda vez consecutiva, la arquera y capitana de la selección chilena postula al reconocimiento. El año pasado, como si fuera uno de esos balones que van al ángulo y que tiene como misión alcanzar, logró a arañarlo. El estímulo quedó en manos de la holandesa Sari van Veenendaal, una figura de referencia absoluta para el deporte femenino.

La figuración de la portera en estas galas la pone incluso por delante de los varones. El año pasado, Arturo Vidal fue considerado como uno de los candidatos a integrar la oncena ideal de la temporada. Sin embargo, a sabiendas de la escasas opciones que tenía de ser efectivamente premiado, el Rey optó por no asistir a la ceremonia y por quedarse junto a su familia en Barcelona. En 2017 se registró la última aparición de Alexis Sánchez entre los postulantes.

Tiane se muestra medida ante la designación. “Estoy muy feliz con la nominación. Es un reconocimiento a lo que he hecho en estos años”, admite. Luego, le cede el paso a la mesura. “Muchas expectativas no tengo, porque en esos premios nunca se sabe por qué eligen o cómo lo eligen. Depende de muchas cosas. Prefiero no hacerme muchas expectativas. Si pasa, genial. Y si no, a trabajar para ver si se da en un próximo año. Estoy muy contenta”, dijo en la conferencia de prensa que ofrecida en Juan Pinto Durán, en la previa al accidentado amistoso ante Zambia, antesala del repechaje frente a Camerún, por un cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La valoración del logro es evidente. Y desde el elogio hacia Endler surge también la comparación y la explicación para una realidad que, en ese caso, desnivela la balanza en favor de las mujeres, como pocas veces pasa en el fútbol. “La industria de los hombres es mucho más grande. Eso hace mucho más difícil competir en diferentes puestos u optar a nominaciones importantes. El mercado chileno manda cada vez menos jugadores al exterior y tenemos cada vez menos jugadores posicionados en el mercado. Es mucho más difícil competir con jugadores de primera línea”, dice Paula Navarro, entrenadora de Santiago Morning, las monarcas vigentes del fútbol femenino criollo. La estratega reconoce que es difícil establecer comparaciones. “Es un paso importante, pero hay que guardar las proporciones”, añade.

En la misma línea, Carlos Véliz, entrenador de Universidad de Chile femenino, prefiere no dividir. “No sería tan egoísta en discriminar uno y otro. Más bien felicitaría a Tiane. Los futbolistas nacionales han posicionado al fútbol de otra forma. Quizás no tienen el The Best, pero han ganado dos veces la Copa América. Más que hacer comparaciones, agradecería a todos los chilenos que nos dan alegrías. Messi hay uno en el mundo, CR7 hay uno en el mundo, pero equipos colectivos son pocos los que han logrado consolidarse. Ese para Chile también es un privilegio”, dice. Eso sí, reconoce en Endler todas las cualidades que la han llevado a convertirse en una de las mejores futbolistas en el mundo. “Es un premio a la constancia, al sacrificio, al amor por desarrollar esto con pasión. Para quienes trabajamos en el fútbol femenino nos insta a seguir trabajando en la formación. Nos indica que sí se puede, con trabajo. A todos los chilenos nos enorgullece que Tiane esté nominada al The Best. Hace mucho tiempo que Tiane viene siendo protagonista. Sigue ratificando lo buena jugadora que es”, enfatiza.

Navarro sostiene que hay que aprovechar el impulso que supone la figuración de Endler en beneficio del fútbol femenino: “Lo que hay que hacer es potenciar el fútbol femenino, porque es más factible alcanzar los lugares de privilegio en el mundo que en el de varones. Esto lo demuestra. En las memorias de la ANFP, el fútbol femenino es considerado fútbol joven y eso no puede ser. Debería haber premios para que se pudiera invertir. Los que están profesionalizados deberían recibir bonos, el estado ayudar en la formación, no armando escuelitas que no tienen ningún sentido. Se debe apuntar a la alta competencia para tener cinco o diez jugadoras al nivel de la Tiane y transformarnos en potencia, pero el interés llega hasta hacer lo justo y necesario y visibilizarlo por la tele, que fue una idea nuestra”.

El elogio masculino

Jorge Aravena, ex seleccionado chileno y capitán de la Roja, alaba a Endler. “Es bueno lo que está consiguiendo, porque hasta hace muy poco el fútbol femenino era absolutamente amateur. Que una jugadora nacional esté en la elite del fútbol mundial y que sea nominada por segundo año consecutivo a un premio de esta magnitud es favorable para el deporte, para el fútbol femenino y para el fútbol en general”, enfatiza el Mortero.

Sin embargo, como todos sus colegas, el entrenador marca las diferencias. “Tenemos jugadores en Europa y todos están en la elite. Hablo de Arturo Vidal, de Alexis Sánchez, de Claudio Bravo y del mismo Gary Medel”, destaca. La comparación, dice, no va por ahí. “Yo me alegro de que Tiane esté nominada. Es un gran logro y debemos acostumbrarnos a tener jugadoras en este nivel. Pero, ¿sabe usted cuantos futbolistas varones hay en el mundo? Probablemente, el fútbol femenino tenga un diez por ciento de jugadoras respecto del de varones. La competencia que tienen los hombres para destacarse es significativamente mayor. Lo de Tiane es meritorio, pero la comparación se me hace difícil”, concluye.

Chilenas de exportación

Pero aunque Tiane brilla por cuenta propia, varias chilenas se han abierto un espacio en las ligas más importantes del mundo. Y el gran responsable de esa exportación es Edgar Merino, líder de la agencia Solo Cracks, especializada en la representación de jugadoras, que solo en la última nómina de La Roja contó con ocho representadas.

El despegue de la agencia llegó junto con Endler. “Mi punto de inflexión fue cuando me junté con Tiane para representarla, porque hasta ahí no teníamos representadas del fútbol femenino”, cuenta Merino desde Barcelona, donde desde este año estableció la sede central de su agencia.

Solo Cracks fue la primera empresa especializada en representación en observar un nicho en el balompié de damas en Latinoamérica, en 2012, y con el correr de los años se posicionó como la más importante. Mucho de eso fue gracias a las jugadoras chilenas. Ahora, en cambio, ya trabajan con jugadoras de otras nacionalidades, como la española Jenni Hermoso, otra de las nominadas al The Best y Pichichi de La Liga.

¿Cuáles son las virtudes que él ve en las chilenas? “Las latinas, en general, son muy competitivas. No les gusta perder. La europea es más relajada en ese sentido. También tiene cualidades del fútbol masculino sudamericano, como la técnica y el carácter. Son muy valoradas”.

Actualmente, la FIFA estima que 30 millones de mujeres practican fútbol. “Esa cifra se duplicará en 2026″, asegura Merino. Y en Chile, las damas comienzan cada vez a roncar más fuerte. Los Juegos Olímpicos de Tokio son el hito que ahora persiguen.