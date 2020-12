Endler es candidata al equipo del año de la UEFA

Hace rato que no cabe duda de que Christiane Endler es una de las mejores futbolistas del mundo. La arquera chilena, quien brilla en Las Rojas y en el PSG, recibe otra distinción en ese sentido. La guardameta, quien ya postula al The Best de la FIFA para convertirse en la mejor arquera de la temporada, suma ahora la nominación de la UEFA, que la posiciona entre las candidatas a integrar el equipo del año de la organización.

Tiane es una de las 50 jugadoras que integran el selecto listado. En la batalla por convertirse en la mejor guardameta de la temporada en el Viejo Continente, la arquera del PSG compite con Sarah Bouhaddi, del Olympique de Lyon; Hedvig Lindahl, del Atlético de Madrid; Sandra Paños, del Barcelona, y Sari Van Veenendaal, del PSV y quien obtuvo el premio The Best de la categoría el año pasado, por el que compitió con la chilena.

La UEFA dispuso de una encuesta en su sitio web para que los fanáticos emitan sus preferencias.