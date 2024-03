Christiane Endler suma un capítulo virtual a su historia: es figura del EA FC, el videojuego de fútbol más importante en el mundo

Si la versión real de Christiane Endler ha escrito su historia paso a paso y atajada tras atajada hasta convertirse en la mejor arquera del mundo, la versión virtual de la capitana de la Selección promete replicar cada una de sus cualidades y méritos en el campo de juego.

EA FC, el continuador de la popular saga FIFA y el videojuego de fútbol que más seguidores tiene en el mundo entero cuenta, desde ahora, con una figura virtual que representa a la guardameta de Las Rojas, lo que, por cierto, grafica la importancia de su figura a nivel mundial, al punto de llegar a ser reconocida como la mejor arquera del planeta.

Nacida para el arco

EA Sports exhibe orgullosamente la figura de Endler. “Nacida para el arco. Artífice de un sueño. Nada podía salir mal”, consigna el posteo que da cuenta de su presencia en el simulador.

La mención va acompañada de capturas de tapadas de la Tiane real y, por supuesto, de su representación virtual. En todas, la mejor futbolista chilena de la historia, quien renunció a la Selección después de los Juegos Panamericanos, deslumbra.

En la presentación, Endler también cuenta los orígenes de su historia deportiva. “Mi padre me llevaba siempre a jugar con su equipo y cuando faltaba alguien me dejaban entrar y jugaba con ellos”, expone, inicialmente.

“Sin llorar”

La prerrogativa de participar en los partidos incluía, por cierto, una advertencia. “Solamente había una regla: que si lloraba, ya no jugaba más”, expone la portera, entre risas.

El beneficio fue tan inconsciente como significativo. “Entonces, creo que ahí le perdí el miedo a la pelota, a tirarme. Recuerdo que siempre andaba con las rodillas raspadas, pero nada, lo que más me importaba era jugar y pasarlo bien”, recuerda. “No importaba el dolor en ese momento. Me lo aguantaba”, concluye, casi a modo de resumen de los esfuerzos que tuvo que realizar en el inicio de una carrera que, con los años, la llevaría a transformarse en una referente del fútbol mundial.