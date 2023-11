El camino de Christiane Endler con la Selección que acabó sorpresivamente durante los Juegos Panamericanos

Christiane Endler le dijo adiós a la selección chilena. Una vez finalizado el duelo entre Chile y Estados Unidos por las semifinales del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la guardameta fue clara al señalar que daba un paso al costado con el fin de que las nuevas generaciones comenzaran a tener experiencia pensando en la próxima Copa América.

Desde 2007, Endler desarrolló un exitoso paso por la Roja, donde disputó un Mundial e incluso Juegos Olímpico, claro que antes de tomar los guantes para defender la portería debió asumir otras responsabilidades.

Al momento de integrar la selección Sub 17 de la Roja, Endler se presentó como delantera. Su altura y potencia la ayudaban en esta posición. Pero al momento de unirse al Equipo de Todos, el fallecido Marco Antonio Cornez le ofreció una alternativa que al final terminó aceptando, decisión que le ha traído varios reconocimientos.

El histórico jugador de Palestino, Universidad Católica y Deportes Antofagasta vio que tenía condiciones para tomar el puesto de arquera y no dudó en planteárselo a la jugadora. “Había que tomar una decisión. Si era arquera o era delantera. En esa decisión fue muy importante hablar con los padres. Ella era menor de edad. Fue una decisión familiar. Hablamos un viernes y el lunes llega y me dice ‘ya, yo soy arquera’. Fue una decisión con fortaleza, estaba convencida. Fue fundamental involucrar a la familia. Ella me pudo decir el lunes que no le interesaba y hubiese jugado de nueve y hubiese jugado igual, porque era buena, pero tenía todas las características para el arco: biotipo, agilidad, velocidad de piernas. Fue una decisión precisa y de conceptos”, había señalado Cornez a El Deportivo.

Mientras esto pasaba en la selección, Endler debió buscar dónde desarrollar sus capacidades en Chile y su búsqueda acabó en Unión La Calera donde dio sus primeros pasos como profesional, destacando de inmediato y siendo elegida como la mejor arquera de Chile.

Luego, fue atraída por Everton donde llegó a ganar la Copa Chile de 2010 y disputó la final de la Copa Libertadores contra Santos. A pesar de caer por 1-0, la competencia la destacó como la mejor portera del continente.

Todos estos éxitos la llevaron a ser parte del plantel de Colo Colo. En 2011 otra vez perdió la final de la Libertadores, pero al año siguiente por fin pudo levantar el trofeo.

Paso al extranjero

Con todo este palmarés, la chilena comenzó a buscar nuevos horizontes donde seguir potenciando sus cualidades. Así partió a Estados Unidos para unirse con el club South Florida Bulls y luego el Chelsea de Inglaterra. Tras una serie de lesiones y diferencias económicas, Endler volvió a Chile a tomar impulso con Colo Colo para luego arribar a España en 2016, siendo parte del Valencia, llegando a ganar el premio Zamora como la portera menos batida.

Su talento la llevó luego al PSG en 2017, transformándose como la mejor de su puesto en las temporadas 2018-19 y 2020-21, ganando el título de 2021 poniendo fin a la hegemonía del Olympique de Lyon.

Y algo vio el OL en ella que terminó adquiriendo su pase. La decisión no pudo ser mejor, pues con el Lyon conquistó la Champions League femenina de 2022 tras vencer por 3-1 al Barcelona en la final.

Mientras todo esto ocurría, se transformó en una de las figuras del deporte mundial. Fue finalista de los premios The Best por cuatro años consecutivos (2019 a 2022) llevándose el premio como la mejor en 2021.

Además, el medio inglés The Guardian la escogió como la mejor guardameta en 2020 y ,según el Instituto de historia y estadísticas del fútbol (IFFHS), fue la mejor del orbe en 2021 y 2022.

Éxitos con la Roja

Foto: Raul Zamora/Santiago 2023 vía Photosport

La carrera de Christiane Endler con la Roja comenzó de la mano de Marta Tejedor, quien la citó para ser parte del Mundial Sub 20 de Chile 2008. Tras esta competencia siguió creciendo de la mano de la selección hasta ser finalista de los Juegos Sudamericanos de 2014 y alcanzar el segundo lugar de la Copa América de 2018 donde la Roja no solo clasificó al Mundial de Francia 2019, sino que aseguró la disputa del repechaje para los Juegos olímpicos de Tokio 2020.

En la Copa del Mundo Endler destacó, aunque los resultados no acompañaron tras caer contra Suecia (2-0), Estados Unidos (3-0), quienes terminaron siendo terceras y campeonas respectivamente, y vencer a Tailandia (2-0).

En el repechaje Olímpico, la Roja superó a Camerún alcanzando el cupo en Tokio, pero en la competencia no pudieron brillar y terminaron eliminadas en la primera fase.

Ya después dela Copa América de Colombia en 2022 el desgaste se hizo más evidente y Chile solo pudo asegurar un repechaje para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, el cual perdieron contra Haití.

Ahora, cuando se le acabó el permiso que había gestionado con su club y debía volver a Francia, comunicó el fin del ciclo con la Roja. “Estoy feliz, muy contenta por el partido que se nos dio, en el que aseguramos una medalla. Fue un buen desempeño, al principio fue resistido por las condiciones, pero siempre el deseo maquilla todo y vienen los éxitos. Tratar de lograr esa medalla de oro es algo increíble”, señaló tras el triunfo contra Estados Unidos.

“Me voy contenta, feliz de asegurar una medalla. Conseguir la primera, es algo increíble, ya me puedo retirar tranquila de la selección. No hay mejor manera de retirarse que esta. Es el momento de pasar a otra página, es un ciclo cumplido”, explicó la arquera.