De delantera a arquera: el consejo de Marco Cornez que marcó la carrera de Christiane Endler

La carrera futbolística de Christian Endler pudo ser muy distinta a la que hoy se conoce. Esto se debe a que la arquera nacional por su estatura, técnica y condiciones físicas apuntaban a que podría transformarse en una poderosa delantera.

De hecho en la búsqueda de cubrir esta posición fue llamada por Nibaldo Rubio para ser parte de la Selección que enfrentaría el Sudamericano Sub 17 de 2018. Sin embargo, uno de sus colaboradores terminó marcando, y de buena forma, un cambio en la carrera de Endler.

Fue el propio Marco Cornez, quien falleció este sábado, el que cambió los planes. El histórico jugador de Palestino, Universidad Católica y Deportes Antofagasta tuvo la oportunidad de apreciar las condiciones para instarla a tomar el puesto de arquera.

Esta decisión no era sencilla, por lo que Cornez optó por involucrar a la familia de Endler. “Había que tomar una decisión. Si era arquera o era delantera. En esa decisión fue muy importante hablar con los padres. Ella era menor de edad. Fue una decisión familiar. Hablamos un viernes y el lunes llega y me dice ‘ya, yo soy arquera’. Fue una decisión con fortaleza, estaba convencida. Fue fundamental involucrar a la familia. Ella me pudo decir el lunes que no le interesaba y hubiese jugado de nueve y hubiese jugado igual, porque era buena, pero tenía todas las características para el arco: biotipo, agilidad, velocidad de piernas. Fue una decisión precisa y de conceptos”, recordó el goleador guardameta hace unos meses a El Deportivo.

Ya con la determinación de defender los tres palos, llegó una nueva etapa que era transformar a la atacante a portera en base a una nueva preparación. “Desde que se le planteó ir al arco, hubo una respuesta de capacitarse en todo aspecto. Nunca hubo un paso en falso. Hubo cosas importantes, como la influencia de Marta Tejedor, de Nibaldo Rubio. Marta fue muy importante al llevarla al Mundial con 18 años. Y luego hicimos un trabajo de un año, todos los días, de ocho a ocho, en distintas facetas: técnico, táctico, físico, sicológico y lo reglamentario. Las distancias, las medidas de la cancha, del arco, las tomas de decisión. Al poco tiempo, ya se tiraba al piso. Trabajaba con Romina Parraguirre, Carla Ureta y Natalia Campos. Siempre fue muy aplicada”, detallaba Cornez.

Orgullo

Para el exportero ver la evolución de Endler y cómo esta cosechaba reconocimientos internacionales siempre fue una muestra de orgullo. “Los méritos de ella, los disfruta uno. Es un premio a su esfuerzo, capacidad, horas de trabajo, nos representa afuera. Se preparó para esto. Hay que prepararse en el aspecto emocional, en idiomas. Christiane habla inglés, italiano, alemán y francés. Está sobre la media. Es súper lindo que nos represente una mujer que va a creciendo cada día y que no tiene techo”.

Por todo esto no dudó en destacar su importancia en el deporte nacional. “Como deportista de elite en el fútbol mundial, no sé si dará algo como lo de Massú, lo de Tomás González o Fernando González, deportistas de alto nivel. Y Tiane está entre ellos. Para mí, está entre los 10 mejores deportistas de la historia de Chile”.

“Son ya prácticamente 15 años preparándose para ser el mejor. Ella sabía de sus condiciones, de su potencial, pero no se imaginó la altura que iba a alcanzar. Todo se va dando en la medida de que se adquieran madurez y logros. Fue a Sudamericanos, mundiales, a España y no paró más. Ha hecho méritos para que todo se dé sin apuros. Es inteligente, tranquila, disfruta los momentos. Entonces, a mí no me extraña en lo absoluto lo que está viviendo. Se lo merece”, complementó Marco Cornez en la oportunidad sobre la portera que este sábado, a partir de las 13.00 horas, luchará junto al Olympique de Lyon por quedarse con la Champions League femenina.