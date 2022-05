Champions femenina: Christiane Endler va por la corona que le falta

Dicen que la vida es cíclica. En agosto del año pasado, Christiane Endler (30 años) tuvo su estreno con la camiseta del Olympique de Lyon ante el Barcelona, en el marco del torneo amistoso Women’s International Champions Cup, en Estados Unidos. Nueve meses después, la arquera chilena se vuelve a enfrentar al cuadro culé, pero en un contexto completamente distinto: nada menos que la final de la Liga de Campeones. El partido más importante de la temporada se disputa este sábado (13 horas de Chile), en el Juventus Stadium de Turín. La ocasión ideal para que la capitana de la Roja alcance la gloria con sus manos. Literalmente.

Ninguna futbolista chilena tiene los logros que acumula Tiane. Se trata de la mejor exponente del fútbol femenino en el país. Sus vitrinas están repletas de logros tanto individuales como colectivos. Sin embargo, hay algo que le falta. “Siempre soñé en jugar la final de la Champions”, dijo tras la clasificación del Lyon, tras eliminar al PSG. Se puede convertir en la primera chilena en obtener este certamen. Con ello, puede agrandar su estatus y erigirse como una leyenda.

Y si lo comparamos con el fútbol masculino, hay un gran matiz: lo puede hacer en la cancha. Hasta la fecha, el único jugador nacional en levantar la Liga de Campeones fue Claudio Bravo, en 2015, con el Barcelona. Eso sí, no sumó minutos (fue citado, pero no jugó), por lo tanto, la UEFA no lo considera como campeón. En las damas, Endler lo puede hacer en el terreno de juego.

Paso a paso, peldaño a peldaño, la futbolista (que en sus inicios era delantera) ha construido una carrera que la catapultó a la élite mundial. Campeona a nivel local con Everton y Colo Colo y en Europa con el París Saint-Germain, también ha sido un pilar fundamental para el crecimiento de la selección femenina absoluta, con hitos marcados y trascendentes: el segundo lugar de la Copa América 2018, jugar por primera vez una Copa del Mundo y llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Infografía con los hitos en la carrera de Tiane Endler.

Donde se ganó las portadas fue al obtener este año el premio The Best de la FIFA como la Mejor Portera de 2021. Con todos los honores, podía ser considerada sin miramientos la número 1 del planeta. Antes, el prestigioso diario inglés The Guardian la estableció como la mejor en 2020 y, posteriormente, hizo lo propio la Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS). Recientemente, ganó la condecoración como la mejor portera de la liga francesa por el Sindicato de Futbolistas, por segundo año consecutivo. Las loas son interminables.

Libertadores y Champions

La golera nacional aspira a ingresar en un grupo selecto y exclusivo: las futbolistas que han obtenido la Copa Libertadores de América y la Liga de Campeones de Europa. Tiane ganó el certamen en este lado del mundo con Colo Colo, en 2012, compartiendo con varias compañeras que ha tenido en su largo periplo por la Selección como Karen Araya, Francisca Lara, Carla Guerrero y Yanara Aedo, por ejemplo.

Hasta la fecha, son tres las ganadoras de ambas competencias, todas brasileñas. La primera fue Marta, la gran estrella del Scratch, que logró la Champions 2003-04 con el Umea de Suecia y la Libertadores en 2009 con el Santos. Luego lo hizo la delantera Cristiane, que obtuvo el certamen europeo en la 2004-2005 con el Turbine Potsdam alemán y la Libertadores 2009, también con Santos. Cierra el trío la exfutbolista Rosana dos Santos, que ganó la Champions con el Lyon en el curso 2011-2012 y luego la Copa Libertadores con el Sao José, en 2014. Endler puede ser la primera no brasileña en sumar este hito.

Si bien el Olympique de Lyon es el más ganador de la Champions femenina, con siete títulos (cinco de ellos consecutivos), y afrontará su décima final, el escollo que implica el Barcelona es de una alta exigencia. El cuadro catalán es el vigente monarca europeo y ganó la liga española de manera sobresaliente, con el 100% de rendimiento: 30 victorias en 30 partidos (90 puntos) y 159 goles a favor.

Además, tiene en su plantel a la última ganadora del Balón de Oro y del premio The Best de la FIFA: la talentosa Alexia Putellas. Es la goleadora de esta Champions, con 10. Aroma a partidazo en Turín. Dos equipazos, frente a frente.