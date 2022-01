Endler, The Best: la capitana de Chile se consagra como la mejor arquera del mundo

La tercera es la vencida. Pocas veces antes el refrán popular fue más preciso. Fue la ocasión que necesitó Christiane Endler para recibir el reconocimiento que su rendimiento futbolístico hace ya varios años justificaba: la capitana de Chile es, con todas las de la ley, la mejor arquera del mundo. Después de dos nominaciones que terminaron sin consagración, la actual guardameta del Olympique de Lyon, aunque parte del cetro responde a las actuaciones que cumplió en el París Saint Germain, obtiene el premio The Best. Literalmente, toca el cielo con las manos.

Tiane, indiscutiblemente, la mejor futbolista chilena de la historia, se impuso en la elección a la alemana Ann-Katrin Berger, del Chelsea, y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé, quien tomó el puesto que dejó en el PSG. Y, por fin, recibe un cetro que muchos creyeron merecido con antelación. No es casual que ya en dos ocasiones anteriores haya estado cerca de lograrlo. En 2019, terminó segunda detrás de la neerlandesa Sari van Veenendaal. Un año más tarde, volvió a quedar en la segunda posición, superada por la francesa Sarah Bouhaddi.

El mundo a sus pies

En 2021, la líder de Las Rojas puso el mundo a sus pies. La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, IFFHS, ya le había distinguido como la mejor golera del planeta, lo mismo que el periódico inglés The Guardian, que año a año realiza el escalafón de las mejores 100 futbolistas de la temporada. En ese listado, la chilena fue la primera en aparecer.

Christiane Endler, en el Olympique de Lyon (Foto: RR.SS Olympique de Lyon)

El reconocimiento también le llegó de parte de sus pares. La FIFPro, que agrupa a los futbolistas de todo el mundo, la nominó para la oncena ideal de la temporada. Otro más: en la elección del Balón de Oro se ubicó como la duodécima mejor jugadora del mundo.

En ese escenario, más allá del nivel de sus competidoras, a nadie podía extrañarle que Ender lograra por fin la consagración con el premio que le pone una distinción oficial a su carrera.

Una carrera ascendente y perfeccionamiento

La trayectoria de Ender refleja el sostenido ascenso que ha tenido en el fútbol hasta llegar a lo más alto, graficado en la obtención del The Best. Desde los inicios en La Calera, el primer título con Everton y una seguidilla de coronas con Colo Colo, incluida la Copa Libertadores, hasta el paso al nivel internacional, primero en Estados Unidos y luego por Europa, donde ha defendido al Chelsea, el Valencia, el PSG y el Lyon, su actual equipo. En todos, además de la Selección, Tiane ha dejado huella.

En Las Rojas, de hecho, su nombre se transformó en leyenda. Desde el Sudamericano Sub 17 de 2008 hasta el Mundial absoluto en Francia 2019, Endler ha defendido el arco nacional en todos los niveles. El último fue en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021, donde nuevamente confirmó su alto nivel.

Christiane Endler, en un entrenamiento del Olympique de Lyon.

Tiane, eso sí, no siempre fue arquera. De hecho, en sus inicios se desempeñó como delantera. Su biotipo fue decisivo para el campo de posición. Después, su interés por perfeccionarse resultó clave para marcar diferencias. De hecho, en pleno proceso de desarrollo de su trayectoria deportiva realizó dos cursos de Preparación de Arqueros en el INAF, en los niveles Iniciación y Alto Rendimiento. De esa experiencia extrajo conceptos claves para sus actuaciones en el pórtico.

“Maneja muy bien los fundamentos técnicos y eso se nota cuando uno la ve jugar, por la técnica que tiene y por las decisiones que toma”, resumía, en 2019, Iván Contreras, uno de los profesores que contribuyó a su formación académica. Y agregaba: “Fue visionaria en su desarrollo deportivo. Nos pasa mucho que los arqueros que toman estos cursos se preguntan por qué no los tomaron antes, que llegan a convencerse de que les hubiese servido mucho para sus respectivas carreras. Lo más probable es que Tiane esté aplicando lo que aprende. Se ve que su lectura de juego es distinta. Va un paso adelante. Ella entiende por qué y para qué”, concluía. Hoy, cosecha los frutos. Hoy es la mejor arquera del mundo. Hoy es The Best.