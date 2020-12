Tiane Endler: la marca Chile

No lo ganó, pero la nominación al premio The Best por segundo año consecutivo solo reforzó la figura de Christiane Endler como una de las mejores del mundo. El mundo mira en sus guantes a una portera excepcional, difícil de hallar en Sudamérica, donde la estatura y el físico no son los atributos más comunes. La elección favoreció a la francesa Sarah Bouhaddi, pero el debate sobre la elección encendió discusiones entre fanáticos y expertos de todo el mundo. Todos aplauden a la 1 de Chile.

No es común que el diario británico The Guardian incluya a muchos jugadores criollos en sus ránkings. Mucho menos que lo ubique como el mejor en su posición. Jamás FifPro (el sindicato internacional de futbolistas profesionales) había incluido en su oncena a un chileno, pero 2020 ha sido el año en que el fútbol nacional femenino alcanzó a cumplir todos esos hitos. Samuel Eto’o en Camerún, Yaya Touré en Costa de Marfil, Valderrama en Colombia o Cristiano en Portugal... Hoy, hablar de Chile es obligatoriamente hablar de Endler.

“Siempre he trabajado y entrenado para ser la mejor del mundo. Muchas veces el mejor no gana, pero que te reconozcan con un premio así sería algo muy lindo para mí, para mi carrera y para el país”, adelantaba en la previa al premio de la FIFA, asumiendo sin reparos que si a ella le va bien, al fútbol femenino nacional también.

Fue desde Francia 2019 que su figura despegó. Si antes ya brillaba con luz propia, alabada por sus reflejos felinos, en su primer mundial adulto la portera del PSG consiguió certificar su carácter de portera superlativa y líder con carácter. Allí, los medios más prestigiosos del mundo dedicaron columnas a sus voladas e incluso figuras internacionales, como el ex arquero José Luis Chilavert (“Eres la mejor portera del mundo”), Hope Solo, ex arquera estadounidense (“Endler no es normal, es espectacular. ¿Alguien sabe si defiende una portería más pequeña?”) y Alex Scott, defensa inglesa (“Arsenal, fíchala, por favor”) la elogiaron públicamente. Fue la portera que más tapó en la fase de grupos, salvó a Chile de mucho.

Pero desde antes que el mundo la aplaudiera, ya la mercadotecnia había visto en ella un rostro interesante. En Francia 2019 fue la jugadora con más contratos de publicidad. 11 marcas quisieron posar junto a ella, todo un suceso para un torneo del que Chile por primera vez competía. No es un dato menor. Superó a Alex Morgan (10), la goleadora de la selección estadounidense más reconocida por los fanáticos, o a Lionel Messi, que en Rusia 2018 solo contó con seis. Actualmente, Tiane es rostro de seis marcas.

“Estar aquí es un gran avance para el fútbol chileno. Debe ser el comienzo de algo más importante, que sirva para que más niñas se puedan dedicar profesionalmente a esto”, recalcó Endler en aquella incursión, donde popularmente fue considerada como la mejor del Mundial, pese a que Chile se retiró en la primera ronda.

Su posicionamiento como embajadora de Chile ha ido casi de la mano con el crecimiento del fútbol femenino en el país. Desde 2018, cuando Chile fue anfitrión de la Copa América femenina, su exposición en las redes sociales aumentó exponencialmente. Allí, las Rojas consiguieron el segundo puesto, su mejor actuación en un torneo Conmebol, logrando la primera clasificación al Mundial femenino y el repechaje a Tokio 2020. En esa ocasión, Tiane pasó de los 80.000 a los casi 700.000 seguidores (al 15 de diciembre, según cifras que entregó la agencia que la representa) solo en su cuenta de Instagram. Sus interacciones vienen de dentro y fuera del país.

Sus propias compañeras, chilenas, sudamericanas o europeas, cada vez que pueden hablar bien de ella lo hacen. “Tiane es una de las porteras más completas que hay. Juega muy bien con los pies, técnicamente es muy buena, va bien por arriba y eso le hace ser una de las mejores porteras del mundo”, dice a La Tercera Jenni Hermoso, goleadora récord en el Barca, pichichi de la liga española y una de las referentes en la selección ibérica.

“Es un orgullo. Lo disfruto muy en silencio, pero es un reflejo de lo que a uno le hubiera gustado hacer. Yo cumplí muchas metas, pero lo que ella ha hecho es algo muy potente”, asegura Marco Cornez, ex emblema del pórtico cruzado y su preparador en los primeros pasos que dio con Las Rojas. “Todos lo tienen claro. Tiane es la mejor arquera del mundo, por la técnica, por la forma de jugar al arco. Ya lo han dicho todos”, recalca Daniela Pardo, referente y compañera en la Selección.

Incluso una marca de juguetes estuvo negociando para fabricar una muñeca inspirada en su figura durante el año pasado, para destacarla aún más, aprovechando el efecto megáfono que el Mundial provocó. “La repercusión que tuvo en mi país y la influencia que también tuvo en el crecimiento del fútbol femenino, hace que haya sido un gran año”, decía a este diario el año pasado. Alexis, Vidal, Zamorano, Salas... Agreguen a Tiane, la nueva marca de Chile.