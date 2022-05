Manuel Pellegrini; DT de los andaluces: “A la temporada del Betis le pongo una nota 10, sobresaliente”

Manuel Pellegrini terminó su segunda temporada con el Betis entre los cinco mejores equipos de LaLiga. Por eso el técnico chileno no dudó en calificar el curso como “sobresaliente”, cuando fue consultado por su evaluación tras el empate sin goles en casa de Real Madrid.

Según la opinión de El Ingeniero, el equipo verdiblanco mejoró en todos os aspectos y, encima, logró un título nacional, algo que no ocurría hace 17 temporadas.

“A la temporada del Betis le pongo una nota 10, sobresaliente. Destaco sobre todo el compromiso de todo el plantel. Mejoramos la posición del torneo anterior, ganamos la Copa del Rey, hicimos más de 100 goles, mejor que en la temporada anterior, y recibimos muchos menos”, dijo el santiaguino.

Asimismo, explicó que “en la Europa League no fuimos ante los campeones, a quienes les dimos pelea hasta el minuto 120. Competimos por un lugar en la Champions ante equipos que tienen el doble o el triple presupuesto que nosotros”.

El entrenador destacó, además que “hubo mucha rotación de jugadores y solo puedo agradecer la entrega, la mancomunión que se logró con los hinchas del Betis, que es algo que hace esta temporada tan importante. Personalmente no me pongo nota, porque no me corresponde”.

Sin embargo, la vara quedó aún más alta para el equipo más popular de la capital andaluza. En esa dirección trabajarán en el próximo mercado, siempre de acuerdo con la realidad de la institución, como dice Pellegrini.

“En los próximos días ya veremos lo que viene para el próximo torneo. Debemos tener un buen descanso para todo el plantel. Claro que serán unas vacaciones compartidas, debemos darnos un tiempo importante para estructurar el plantel que necesitamos o mejorarlo para próxima temporada. Veremos los planes a futuro, la ambición para la próxima temporada, qué logros queremos tener, ver lo que los hinchas esperan”, adelantó el ex DT del City.

Sobre los nombres que asoman en la prensa, el chileno reconoció que “eso lo tienen que decir los directivos, quienes se van o los que llegan. En este momento, los jugadores que puedan salir son solamente especulaciones, como los que puedan llegar. Partiremos de mañana y trataremos de armar el mejor equipo que nos dé soluciones, de acuerdo con nuestra realidad presupuestaria y la idea futbolística para la que aspiramos”.