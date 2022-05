Jorge Valdivia explota contra un hincha de la U: “Tu lugar es rogar para que tu equipo no descienda”

La derrota 4-0 de Colo Colo ante River Plate ha dejado a muy poca gente indiferente. Uno de los que reaccionó rápidamente fue Jorge Valdivia, quien defendió los colores del Cacique hasta la temporada 2020. “Nos están sacando a bailar”, dijo a través de Twitter. Esa publicación inicial, desató un sinfín de comentarios y nuevos post

El Mago pide dar vuelta la página

Ya con la goleada consumada, Valdivia envió un mensaje, pensando en el partido contra Fortaleza y la posibilidad de jugar ese encuentro con público (la Conmebol castigó a los albos a disputar a puertas cerradas ese encuentro). “Ya, lo qué pasó pasó, como diría Daddy. Urgente jugar con público, ese que alienta. Jugadores; descansen, recuperen. Misión, clasificar a octavos. Conmebol, no castiguen a quienes van apoyar y sí a quienes lo merecen”, dijo el jugador en Twitter.

Una respuesta inesperada

Ante esta arenga, un fanático de la Universidad de Chile le respondió: “Ya estay curado”, lo que desató la furia del exjugador de Colo Colo, quien devolvió con todo: “No no lo estoy. Tú no perteneces a esta categoría, estamos hablando de Libertadores, de torneos internacionales. Tu lugar es rogar para que tu equipo no descienda. La última vez que tomé fue después de un 4x1 en el Monumental con 3 de Paredes”, respondió.

El cuestionamiento a Quinteros

Además de su arenga y de la furia contra un hincha azul, Valdivia también manifestó cuestionamientos ante las declaraciones que efectuó Gustavo Quinteros en rueda de prensa luego de la goleada 4-0 ante River Plate. “Hay un grupo de gente que hace todos los partidos problemas y perjudican al equipo. Hoy demoraron el inicio y no sé si fue uno de los motivos de la desconcentración”, dijo el DT. A estas declaraciones, Valdivia respondió con un tuit: “¿En serio?”.