Gustavo Quinteros tras la goleada ante River Plate: “En el segundo tiempo fuimos un desastre y yo soy el responsable”

Gustavo Quinteros se notaba descolocado el la rueda de prensa posterior tras el pobre espectáculo que dio Colo Colo frente a River Plate. El DT albo no esperaba un 4-0, pero mostró bastante autocrítica ante lo sucedido en el Monumental de Buenos Aires. “Fue un primer tiempo aceptable del equipo. No merecimos ir perdiendo en el primer tiempo, tuvimos un par de situaciones con Lucero y una de Solari, que no pudimos concetar; ellos encuentran el gol en un rebote dentro del área, y el segundo tiempo fue para el olvido. Muchos errores defensivos, poca solidez, desconcentraciones en la marca. Cuando juegas de esa manera contra un equipo como River, pierdes como perdemos”, señaló.

“Tenemos que analizar por qué entramos de esa manera. No nos había pasado nunca en la Copa y tampoco en el torneo. Es un tema de análisis para el cuerpo técnico y de hablar con los jugadores para solucionar y no volver a cometer los errores defensivos, como pases de salida, pérdidas de balón, falta de marca en el área, etcétera. Tenemos que jugar el último partido para ganar y clasificar”, agregó.

En ese sentido, profundizó su autocrítica y expresó: “En el segundo tiempo fuimos un desastre en la concentración, en la marca, en la pelota parada, en la salida de juego, y yo soy el responsable, porque soy el que trabajo y elijo a los jugadores. Les dimos todas las posibilidades a River para que nos pudieran hacer goles”.

Asimismo, asoció ese bajón a los problemas físicos de su dupla de centrales. “También hay que relacionar este segundo tiempo con Emiliano Amor, en el sentido de que físicamente viene con una molestia. No está entrenando normal, se cuida para los partidos, juega infiltrado. Falcón entrenó los últimos dos días y son situaciones que hay que evaluar”, sentenció.

Con respecto a las declaraciones de Luciano Duthu, su representante, quien dijo a El Deportivo que el DT deseaba dirigir a la Selección, Quinteros se desmarcó de sus dichos y negó que eso haya influido en el mal resultado. “Nada, porque no hice ninguna declaración con respecto a eso. Me enfoqué totalmente en el partido, hicimos un segundo tiempo malo, porque no fuimos sólidos como lo fuimos en el primero; desconcentrados. No tiene nada que ver. Siempre lo dije, estoy enfocado solamente en Colo Colo. Pienso en el partido que viene e indirectamente en el del miércoles que es una final para pasar de fase. No tengo tiempo para pensar en otra cosa”, complementó.

Finalmente, lamentó los incidentes que protagonizó un grupo de simpatizantes albos y que obligaron a demorar el inicio del complemento. “Hay un grupo de gente que hace problemas en todos los partidos y que perjudica al club y al equipo. No son todos los hinchas, hay un grupo que está perjudicando constantemente al club, a su equipo y a la institución. El próximo partido tal vez lo tengamos que jugar sin público por lo que pasó en Chile. Hoy demoraron un montón el inicio y yo no sé si fue uno de los motivos de la desconcentración”.