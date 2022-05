El fútbol chileno llora la partida de un histórico: Marco Cornez fallece a los 63 años

El fútbol chileno está de luto. Marco Cornez ha dejado de existir esta mañana después de una dura lucha contra un agresivo cáncer al estómago, detectado el año pasado cuando ya se encontraba en fase IV, con metástasis en la columna. El arquero más goleador del fútbol chileno falleció a los 63 años y deja una vida terrenal llena de buenos recuerdos e historias tras una exitosa carrera, que lo llevó a ganar dos títulos nacionales y una Copa de la República con la UC y el título de 1978 con Palestino, además de ser parte del plantel de la Selección que disputó el Mundial de España 82.

Precisamente de ese equipo, también partieron el DT Luis Santibáñez (2008), Eduardo Bonvallet (2015) y Mario Osbén (2021). A esa cita planetaria, el portero acudió como suplente del Gato, y su debut por la Roja se produjo en 1983 ante Bolivia. En total, jugó 22 encuentros por la Roja, siendo su última aparición en 1995. Mientras que su carrera terminó en 1998, en el cuadro árabe, donde comenzó como profesional.

Sin duda que una de sus mayores características por la que ha sido recordado -y lo seguirá siendo- fue su capacidad de anotar, ya que convirtió 24 tantos a lo largo de su carrera, lo que incluso llevó a la Federación Internacional de Historia y Estadística a ponerlo dentro de los 10 arqueros más goleadores de todos los tiempos.

También, fuera de la cancha, su contribución fue notable, ya que es el responsable directo de la formación de Christiane Endler, hoy la mejor arquera del mundo y quien precisamente jugará este sábado la final de Champions League Femenina. “Había que tomar una decisión. Si era arquera o era delantera. En esa decisión fue muy importante hablar con los padres. Ella era menor de edad. Fue una decisión familiar. Hablamos un viernes y el lunes llega y me dice “ya, yo soy arquera”. Fue una decisión con fortaleza, estaba convencida. Fue fundamental involucrar a la familia. Ella me pudo decir el lunes que no le interesaba y hubiese jugado de nueve y hubiese jugado igual, porque era buena, pero tenía todas las características para el arco: biotipo, agilidad, velocidad de piernas. Fue una decisión precisa y de conceptos”, recordó en una entrevista con El Deportivo, en enero pasado.

Las mil historias de un hombre alegre

Marco Cornez también será recordado por su gran alegría y por las innumerables historias. La más celebre habla de un supuesto romance con la vedette española Maripepa Nieto, la que él siempre se encargó de negar. “Eso es un mito”, respondió hace unos años, cuando Luka Tudor se lo recordó durante una producción para La Tercera, recordando los siete goles que el delantero le convirtió en un mismo partido, en el 8-3 de la UC sobre Antofagasta, el 21 de noviembre de 1993.

En un plano más serio, el mítico arquero reconoció en 2013 la paternidad de Nicolás Córdova, una relación que tuvo altos y bajos, pero que con los años fue enriqueciéndose. “Tengo que decir que tengo tres hijos maravillosos, incluyendo también a Nicolás Córdova, que también ha sido importante en este apoyo”, comentó en su momento.

Los últimos días ya vislumbraban el triste desenlace. Sus compañeros del fútbol lo hacían notar. “Lo vi mal, pero su figura alegre y su forma de ser las incluso las refleja en su enfermedad. Un gallo alegre, tirador para arriba. Marco fue siempre alegría. Un tipo positivo, con 2.800 historias, ninguna fome, y eso lo transformaba en un tipo que aglutinaba”, relataba Osvaldo Hurtado, compañero en el cuadro cruzado.

El fútbol chileno llora a un jugador entrañable, que dejó huella dentro y fuera de la cancha.