Entrevista con Victoriano Cerda: “Huachipato se presentará a jugar la Supercopa; lo aseguro con total y absoluta convicción”

Es uno de los presidentes de clubes más mediáticos del fútbol chileno. Su nombre genera diversas reacciones en el Consejo, donde tiene adeptos, pero también detractores. Algunos lo consideran influyente. Otros, un operador político. Sin embargo, Victoriano Cerda (45 años) se define a sí mismo como un hombre de fútbol, alguien que disfruta con “la pelotita”. Nada más. “Hay mucho mito”, advierte.

Este jueves, el timonel de Huachipato, campeón del fútbol chileno, volvió al centro de la polémica, tras abstenerse en la votación sobre el cupo de extranjeros en el Torneo Nacional. Lo hizo junto a otros clubes como la U y Ñublense. ¿El resultado? Los equipos chilenos podrán alinear hasta seis futbolistas foráneos en 2024, lo que puso en alerta al Sifup, que aseguró que el paro es “inminente”. Pese a eso, asegura con firmeza que los acereros se presentarán a jugar la Supercopa ante Colo Colo, el próximo domingo.

Respecto a este y otros asuntos, Cerda aceptó contestar por escrito las preguntas y contrapreguntas de La Tercera.

El Sifup anunció un paro que partirá con la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo. ¿Se presentarán a jugar?

Huachipato se presentará el 11 de febrero a jugar la Supercopa en el Estadio Nacional. Eso puedo asegurárselo con absoluta y total convicción. Nuestros jugadores profesionales, al haber sido campeones del Campeonato Nacional, se ganaron en cancha el derecho a disputar la Supercopa. Y no me imagino, ni por un instante, a nuestros jugadores cediendo ese derecho a juveniles ni a nadie. Me cuesta imaginar a un jugador solicitando la reducción del cupo de extranjeros, cuando ello podría no permitir que esos compañeros extranjeros formen parte del equipo en igualdad de condiciones de juego que los nacionales o, inclusive, determinar la salida de uno de sus compañeros de equipo extranjeros.

¿Está seguro de que Huachipato se presentará a jugar?

Habría que pedirle a nuestro auspiciador Novibet que ponga arriba una apuesta.

¿Por qué defiende el aumento a seis extranjeros? ¿Eso perjudicaría o favorecería la competitividad de los juveniles?

No tengo dudas de que aumentará la competitividad, tanto interna como externa. En mi club, los jóvenes han tenido siempre una participación destacada y seguirán teniéndola. No tenga ninguna duda. Es parte de nuestra política.

Se lo han preguntado varias veces, pero ¿está detrás de la propiedad de la U? ¿Qué les diría a las personas que aseguran que usted controla Azul Azul en las sombras?

No estoy ni detrás ni delante ni al costado. Y a las personas que dicen eso solo puedo decirles lo mismo que he dicho antes: que son irresponsables. Tengo muy claro que este rumor surge porque hay algunos opinólogos de fútbol en los medios, casi todos ellos ni siquiera son periodistas, que tienen intereses creados de todo tipo en la actividad.

¿Por qué Huachipato hace tantos negocios con la U?

Porque tenemos varios de los mejores jugadores de la liga y esto no es algo subjetivo, sino bastante objetivo. Es cosa de acudir a plataformas especializadas de scouteo como WyScout y ver los números y estadísticas de nuestros jugadores. Para todo aquel que no tiene acceso a dichas plataformas, pueden revisarse índices o evaluaciones en plataformas públicas, que también dan cuenta de ello.

¿Qué costos tiene ser un actor importante en la industria?

Estoy muy lejos de ser un actor importante en el fútbol.

Pero, ¿ha sufrido consecuencias personales o familiares?

Esta actividad es una moledora de carne; y una moledora que no produce hamburguesas, sino carne molida.

Se escuchan muchas cosas de usted en la industria. ¿Se le demoniza? ¿Siente que hay mucho mito?

¿Se dicen cosas como qué?

Como que es socio de Fernando Felicevich, por ejemplo...

Esas son puras falacias, del mismo calibre de otras que han inventado estos pseudo opinólogos. Si yo fuera socio de Felicevich no lo negaría, no tendría ninguna razón para hacerlo. Avergonzarse de un socio y ocultarlo sería como estar casado con alguien, avergonzarse de ello y, por tanto, intentar ocultarlo. Y yo me siento muy orgulloso de mis socios en el fútbol y, también, de los que tengo fuera de esta actividad. Si en el fútbol fuera socio de alguien aparte de Marcelo Pesce y de Marcelo Ambrosio, no lo negaría.

¿Cómo es y cuál es su relación con Fernando Felicevich?

Fernando está viviendo fuera de Chile y hace bastante tiempo que no sé mucho de él. Me escribió para felicitarnos por el campeonato. Un mensaje muy breve, pero afectuoso, como suele ser él. Fernando es un representante de jugadores importante y nosotros somos un club de fútbol. Nuestra relación con él y su oficina es muy similar a la que tenemos con otros representantes y sus oficinas. Y ni siquiera esa relación, en el día a día, la he llevado yo, por cierto.

¿La presencia de representantes en la propiedad de los clubes es un problema?

Tengo la convicción de que la presencia de los representantes no es en sí misma un problema. El problema son las malas prácticas que algunos representantes realizan, como instar a jugadores jóvenes a no firmar contratos con los clubes para después llevárselos libres; o inventarles ofertas inexistentes para que no renueven sus contratos con el club del que forman parte. Pero lo más grave es que existen clubes que participan, de manera directa o indirecta, de estas malas prácticas.

¿En Chile? ¿Qué clubes?

Sí, tanto en Chile como en el extranjero.

¿Cuál es su rol dentro del Consejo de Presidentes de la ANFP? ¿Es un presidente influyente?

Soy un consejero que representa a Huachipato, que es uno más de los 32 clubes que participan de dicho Consejo. Soy un consejero más, como lo somos todos los que asistimos. Las personas que trabajan en nuestro club hacen un trabajo enorme y, por tanto, preparamos los distintos temas que se revisan en los Consejos, lo que trae como consecuencia que tengamos opiniones que siempre son fundamentadas. Desde ese punto de vista, creo que esas opiniones suelen ser respetadas.

¿Tiene enemigos en el fútbol?

No considero a nadie mi enemigo, en ningún ámbito de la vida, así es que, si alguien me considera su enemigo, yo no tengo ni he tenido nunca la misma consideración sobre él. Y no creo tener enemigos, sinceramente, pero si alguien se considera mi enemigo, es bueno que sepa que está derrochando su odio inútilmente. Creo que los seres humanos tendemos a ver en los demás todo aquello que somos nosotros mismos. Nos reflejamos en los demás.

¿Tiene amigos en el fútbol?

Muchos. En el fútbol y fuera de él. Y se los agradezco a diario a Dios y a la vida misma. En ese sentido, me siento tremendamente afortunado y, por tanto, muy agradecido de Dios y de la vida.

¿Se considera poderoso?

No tengo nada de poderoso, en lo que tradicionalmente entendemos todos que se refiere ese término. Y como no tengo nada de poderoso, mal podría considerarme así.

Pero, ¿es poderoso en el ámbito del fútbol chileno?

En ningún ámbito, ni en el fútbol ni fuera. Ni en mi casa.

¿Por qué se cayó el tercer torneo de 2024? ¿Quién o quiénes fueron los responsables de este fracaso?

No se ha caído. Creo que existe un consenso bastante generalizado en que se debe jugar una mayor cantidad de semanas del año, ampliando lo que se denomina las match weeks. Ese objetivo debería comenzar a cumplirse este año con la modificación de la Copa Chile. Y para el próximo año, hay tiempo de sobra para ver la mejor manera de hacerlo.

¿Estuvo de acuerdo o a favor de la idea de la ANFP de recortar en un 50% el presupuesto del Fútbol Joven?

En lo personal y como club estaremos siempre en contra de todo lo que sea reducir el presupuesto o la operación del fútbol joven. Somos un club formador y uno de los que más recursos destina en el país a dicho cometido.

¿Por qué el fútbol chileno tiene un nivel tan bajo? ¿Por qué es tan poco atractivo? ¿Cómo se puede mejorar?

Desde el punto de la competencia deportiva, hay dos países que históricamente han estado muy por sobre nosotro, Brasil y Argentina, pero nadie revisa aspectos negativos que pueden existir en esas ligas, donde la mayoría de las instituciones tiene situaciones de impagos fiscales y con jugadores. Nuestra liga, en eso, salvo muy escasas excepciones, es ejemplar. Y eso es algo que, estoy seguro, traerá resultados a lo largo del tiempo. Volviendo al tema estrictamente deportivo, la liga chilena no es más baja que otras ligas del continente, pero ha perdido competitividad frente a otros países que antes estaban bajo nosotros. Respecto al Torneo Nacional, no puedo estar de acuerdo con que sea poco atractivo. Las cifras de audiencia de televisión y asistencia a los estadios del 2023 demuestran lo contrario. Y creo que el campeonato 2024 será aún más atractivo. Ya verá.

¿Se maneja mal la ANFP? Hay presidentes que critican el manejo comunicacional de la asociación…

No creo que la ANFP se maneje mal, pero sí creo que el manejo comunicacional que tenemos casi todos los dirigentes es muy deficiente. Me incluyo en eso, por cierto.

¿Pablo Milad ha sido buen o mal presidente de la ANFP?

Esta es una actividad muy ingrata. Cuando a un equipo de fútbol le va bien el hincha entiende que es mérito de los jugadores y, eventualmente, del cuerpo técnico. Y la contracara es curiosa, porque cuando a un equipo le va mal, el hincha entiende que aquello es responsabilidad de los dirigentes. Y ni una ni otra cosa son del todo ciertas. El tema es que a nuestras selecciones los resultados deportivos no las han acompañado conforme a las expectativas que los hinchas pueden tener. Y la gente tiene en el imaginario colectivo que la selección es el equipo del Presidente y eso hace que alguna gente pueda ver mal su gestión. Pero la verdad es que no puede evaluarse la gestión de un dirigente en el fútbol por lo que ocurre en lo inmediato. Los resultados de las gestiones de los dirigentes se aprecian después de varios años. Esto es algo que hay que entender muy seriamente. Y entender que los resultados de nuestras selecciones hoy son, también, el reflejo de lo que se ha hecho antes. Yo tengo la absoluta convicción de que el Presidente Milad es una persona seria, honesta, proba, decente y que intenta ser siempre justo y ecuánime. Y el trabajo que él y su Directorio están llevando adelante la gente podrá apreciarlo más adelante.

El título de Huachipato

Los acereros, al mando de Gustavo Álvarez, hoy técnico de Universidad de Chile, bajaron su tercera estrella en 2023, luego de una gran campaña y una infartante definición punto a punto ante el Cobresal de Gustavo Huerta, que lideró prácticamente todo el campeonato. Una verdadera hazaña.

Huachipato obtuvo su segunda estrella en 11 años, pero ahora lo hizo en un torneo largo. ¿Qué significa esto para usted?

Creo que todos quienes desempeñamos algún tipo de cometido en el club nos sentimos muy orgullosos de lo que se ha logrado. Y no me refiero únicamente a la obtención del campeonato en sí mismo, sino al proceso que hemos llevado adelante desde hace varios años y que nos condujo a la situación actual que tiene el club en todos sus ámbitos.

¿Es una hazaña? ¿Lo esperaba?

Tal como he dicho un par de veces antes, los logros que tienen cualesquiera organizaciones en cualquier ámbito no son fruto del azar y a esa realidad no escapan los clubes de fútbol. En el caso particular de Huachipato FC los logros en todas sus categorías son el resultado de un trabajo enorme que han hecho todos quienes forman parte de la institución. Y, en este sentido, teníamos la convicción absoluta de que los resultados deportivos serían importantes para el plantel profesional masculino durante el pasado 2023.

¿Cómo posiciona este título a Huachipato dentro del fútbol chileno? ¿Es la institución más sana de la industria local?

El Club tiene una posición sólida en todos sus planos: deportivo, financiero, administrativo, formativo, de extensión, social, etc.

Si tuviera que definir como club a Huachipato, ¿cómo lo haría?

Huachipato es un club extraordinario. Y es extraordinario porque es un club único en el contexto actual de los clubes de fútbol, por muchas razones. Pero, para no extenderme demasiado, le daré solo un ejemplo y es el carácter de club familiar que tenemos, lo que se refleja en varios aspectos. El primero es que no tenemos, en general, situaciones de violencia, como se observan en tantos otros clubes. El segundo es que somos el único club en Sudamérica con un estadio cuyas tribunas laterales -la CAP o Pacífico y la Preferencial o Andes- tienen rejas de solo un metro de altura. Y -como saben todos quienes han asistido a nuestro estadio- tampoco existe delante de la reja un foso profundo, como hay en otros coliseos deportivos. El tercero es que el esfuerzo de nuestros jugadores es reconocido siempre por el público, independiente de los resultados. Son aplaudidos al término de cada partido y no recuerdo haber escuchado pifias en contra de ellos, ni aún en circunstancias difíciles. Y estos aspectos son solo algunos de lo que le he señalado.

¿Cuál diría usted que es el eje central del proyecto?

El eje central del proyecto es uno solo: Colaborar con las familias y la sociedad en la formación de personas de bien, primero, y jugadores de fútbol, después.

¿Cómo llegaron a la opción de Gustavo Álvarez para DT?

A Gustavo lo siguió el Club hace varios años. Y, como hemos dicho antes, todo el club es comparable a un rompecabezas, donde Gustavo fue la pieza que terminó de completar ese puzzle que nos permitió ganar el campeonato.

A propósito de lo mismo, ¿puede explicar cómo funciona el departamento de scouting del club? ¿Cuántas personas trabajan ahí y quiénes son? ¿Qué mercados estudian preferentemente?

El área deportiva del club ha evolucionado y se ha reinventado varias veces en estos años. Hoy las personas que son parte del equipo de scouting trabajan como externos del club. Y las formas en como trabajan, también, han variado a lo largo de los años.

¿Cuál es el objetivo para este año: el bicampeonato y pasar de fase en la Copa Libertadores? ¿Ganarle la Supercopa a Colo Colo?

Sé que lo políticamente correcto sería indicar que nuestro objetivo es la Copa Libertadores, pero eso no se condice con los objetivos reales que el club tiene. Nuestro primer objetivo es la disputa del Campeonato Nacional. Luego de eso es la disputa por la obtención de aquellas copas nacionales que aún no tenemos en nuestras vitrinas, esto es, la Supercopa y la Copa Chile. Y luego tenemos un cuarto objetivo que es la participación en las copas internacionales. Pero todo esto debemos hacerlo paso a paso y partido a partido. Por ahora, debemos concentrarnos en la Súper Copa.

¿Álvarez comete un error al fichar en la U en vez de quedarse a disputar la Libertadores con Huachipato? ¿Le molestó que quisiera irse?

Jamás podríamos molestarnos con alguien que se brindó por entero al club y que nos entregó tanto institucionalmente, mucho más allá del título. Y entendemos -humanamente por sobre todo- las razones que tuvo a la vista Gustavo para tomar su decisión.

¿Por qué se rebajó tanto la cláusula de salida del técnico? ¿Es cierto que el entrenador puso dinero de su bolsillo para fichar en la U?

Podrá comprender que estos temas son privados, pues implican condiciones contractuales de personas. Pero puedo decirle que mucha de la información que entregaron algunos medios de prensa fue, derechamente, falsa.

Hace unos meses, empresarios colombianos quisieron comprar Huachipato. ¿Qué pasó con eso realmente?

Hubo una propuesta de empresarios colombianos, eso fue cierto. Pero la propuesta no prosperó. Eso fue todo.

¿Qué pasará ahora con el futuro del club? ¿Este título puede aumentar el interés que existe por él en el extranjero? ¿En qué está el proceso de venta del club?

Estamos comenzando el proceso. Hemos sido contactados por algunas personas que se han mostrado interesadas en conocer más del mismo. Nos hemos demorado en seleccionar el Asesor Financiero o Banco de Inversión que llevará adelante la transacción, pues hemos tenido un par de propuestas que son muy interesantes sobre la manera más adecuada de hacer todo esto. Y como es muy importante para nosotros dejar el club en las mejores manos posibles, estamos haciendo todo de la manera más reflexiva posible.

¿Cuánto vale Huachipato? ¿Más de US$ 10 millones? ¿Menos?

Los clubes de fútbol se valoran internacionalmente como se valora cualquier empresa. Huachipato FC tiene un valor base que lo constituye el ser un club de fútbol cuyo derecho federativo lo detenta a perpetuidad, o sea, no es una concesión que se extingue o limita en el tiempo. Su participación en la liga le da derecho a percibir derechos de televisión que se encuentran establecidos para los próximos 10 años y que hoy reportan un ingreso del orden de los cuatro millones y medio de dólares por año. El valor base de los clubes que se han vendido en Chile ha sido en el rango de uno y medio a dos años de derechos de televisión. Y luego, a eso, hay que sumarle todos los demás activos del club, los que no han sido valorizados aún. La suma de todos esos activos debería ser el valor objetivo de Huachipato FC. Pero nos prima, por sobre la obtención de una cifra económica determinada, el deseo de dejar el club en buenas manos, que será la base de cualquier decisión que tomemos.

¿Le interesa la opción de comprar el estadio CAP?

Contar con infraestructura propia y de primer nivel es algo importante para cualquier club de fútbol en el mundo. Nosotros no somos la excepción. Pero espero que podamos concretar nuestra salida de la institución y que quienes ejecuten ese proyecto de infraestructura sean los futuros propietarios.

Si vende Huachipato, ¿usted seguirá ligado al fútbol? ¿O quiere dejar la actividad dirigencial y disfrutar como un simple hincha?

Seguiré ligado, pero, definitivamente, fuera de la actividad dirigencial y devenido nuevamente en lo mismo que era antes de entrar a Huachipato: Un simple hincha.