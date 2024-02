Gamadiel García apunta a los clubes que se abstuvieron ante un “inminente” paro: “Si quieren medir al sindicato, creo que no es una buena alternativa”

Durante la jornada del jueves se vivió una reunión clave. El Consejo de Presidentes rechazó la moción que presentó el directorio de la ANFP encabezado por Pablo Milad. En la propuesta de bases del Campeonato Nacional de la Primera División, el organismo planteaba que se elevaba a seis los futbolistas extranjeros que podían ser inscritos, pero mantenía los cinco que podían estar a la vez en la cancha. Sin embargo, el Consejo se mantuvo firme con la postura de que todos pudieran actuar en simultánea.

Según la información a la que accedió El Deportivo, Audax Italiano, Everton y Unión La Calera rechazaron la moción del directorio. Huachipato, Ñublense y Universidad de Chile, en tanto, se abstuvieron. De esta forma, no se consiguió el respaldo necesario para que la propuesta que había impulsado Milad se concretara. Hubo 10 votos en favor de mantener la propuesta original.

Por esta situación, el presidente del Sifup Gamadiel García apuntó a las instituciones que no tomaron postura. “Es extraño que instituciones que vayan a una reunión tan importante se abstengan de la votación. No sabemos si están de acuerdo o no con tener seis jugadores extranjeros en cancha o con que se mantengan los cinco. En ese aspecto pediría más seriedad a quienes van al Consejo de Presidentes y a las instituciones para que efectivamente tomen una decisión que involucra a todo nuestro fútbol. Es tan importante lo que está ocurriendo hoy día que creo que abstenerse es tan malo como votar en contra”, comentó el dirigente gremial en un punto de prensa.

“Los que están a favor de los seis extranjeros son justamente las instituciones que constantemente están votando en contra de tener un desarrollo competitivo en nuestro torneo. Son instituciones que quieren romper el esquema de nuestro torneo, el tema de mantener controlado y velar exclusivamente por su negocio personal”, agregó.

Más adelante sostuvo que “no se condice que efectivamente haya instituciones que estén votando a favor de mantener los seis extranjeros en cancha. Hemos puesto temas sólidos sobre la mesa. Puedo llegar a entender a los equipos que votan en contra, porque seguramente hay un negocio personal y particular que está por sobre el sentido común, pero los equipos que se abstienen, la verdad no entiendo qué es lo que buscan, qué es lo que quieren. Si quieren medir al sindicato, creo que no es una buena alternativa. Es una de las malas decisiones que han tomado para ver cuál es la fuerza real que tenemos nosotros como gremio”.

En cuanto a la frase que lanzaron en un comunicado de que estos clubes buscaban “reventar el fútbol chileno”, explicó que “Ustedes saben que hay equipos en Chile que comenzaron con las triangulaciones. Posterior a eso comenzaron muchos propietarios a adquirir instituciones con palos blancos. Esto está provocando que no tengamos una competencia real en la contratación de jugadores, no tengamos una competencia real en las demás categorías, donde hemos solicitado más ascensos, más liguillas de promoción. Hemos puesto a disposición de la Asociación un tercer torneo para que tengamos más competencia durante el año. Todas estas situaciones se están generando por instituciones que sabemos que tienen multipropiedad, que son los dirigentes de Calera, de San Luis, de Everton...”

“Hoy día hay un montón de multipropiedad. Si te pones a revisar las planillas de cada una de las instituciones, cuáles son los jugadores, quiénes son sus representantes en cada institución. Un sistema que no va a tener competencia si es que tú no perteneces a un representante determinado. En un momento plantearon no tener descensos, entonces imagínate lo que puede ser un torneo sin refuerzos. Hoy quieren seis extranjeros. ¿Qué pasa con nuestras selecciones menores? ¿Qué pasa con nuestra selección adulta? Todo eso va en contra del desarrollo que nosotros como gremio queremos para nuestro torneo y el respeto que tenemos que tener con los hinchas”.

En cuánto lo que viene, García comunicó que los delegados de cada club están citados para este martes a las 13.30 horas vía zoom para determinar si es que recurren a un paro de actividades.

“Nosotros tenemos reunión el día martes. El paro es inminente. Por lo tanto son los futbolistas los que van a definir los pasos desde el martes en adelante. No tenemos muchas más chances, hemos puesto toda la información sobre la mesa, hemos estado en todas las reuniones que se nos ha solicitado y seguimos con una votación en contra en el Consejo de Presidentes”, dijo.

También remarcó la frase de Arturo Vidal en la que señaló que no quería que el campeonato se paralizara “por tonteras”.

“Yo tampoco quiero que el fútbol chileno pare por tonteras y es por eso que hemos trabajado desde el 13 de diciembre hasta el día de hoy para que efectivamente esto no ocurra, para que esto no llegue a un punto de quiebre que nosotros no hemos buscado”, arremetió el presidente del Sifup. “Hemos tratado de todas las maneras, de todas las formas trabajar en conjunto con la ANFP, poner a disposición de la ANFP la información necesaria. Por eso la ANFP nos respalda con mantener los cinco jugadores extranjeros en cancha. Pero no son ellos los que votan, tampoco son los jugadores. Es el Consejo de presidentes el que vota”, añadió.

Además, sostuvo que “hay jugadores que ya nos han informado que han querido pautearlos. Ya hay algunas notas en prensa que van buscando desestabilizar este movimiento gremial. Lamento que sea así, que siga habiendo este tipo de situaciones en este país donde se presiona a los trabajadores. Entendemos que es lo que buscan y lógicamente no nos sentimos afectados para nada. Lamentamos las situaciones, pero nosotros y nuestros asociados están firmes con la postura y ellos saben mejor que nadie que lo que buscamos no es un capricho, es para mejorar la actividad y eso es lo que estamos buscando hace tiempo”, cerró Gamadiel García.