“Entró con un arma de fuego”: árbitro asegura que fue amenazado por el presidente de Talleres luego del partido ante Boca

Boca Juniors venció con polémica a Talleres. El equipo de Gary Medel se impuso por penales y el resultado desató la ira del elenco cordobés. El presidente de la institución, Andres Fassi, se enfrascó en una pelea con el árbitro del partido, Andrés Merlos. El silbante había validado un gol xeneize cuando la pelota había salido de la cancha. Luego del encuentro, el directivo habría ido hasta el vestuario del juez para increparlo.

“Fue un hecho muy lamentable, triste. Sinceramente es doloroso para el fútbol que ocurran este tipo de cosas. No hay explicación a lo que hace este hombre, se nota que tiene una impunidad no sé si política, económica o qué, pero tiene una impunidad increíble. No tengo palabras, ya había tenido un hecho con él el año pasado, cuando había pasado lo mismo. Se lo sancionó, pero ahora fue mucho más grave porque ingresaron dos personas de él al vestuario y con un arma de fuego”, reveló Merlos, en diálogo con DSports.

“Veníamos con el cuerpo arbitral hablando camino al vestuario por como había salido todo, por los penales que se hayan pateado tanto. Veníamos distendidos y cuando estábamos llegando al vestuario, Fassi estaba parado con cinco personas, no sé como hizo para llegar a esa zona. Ahí empezó a gritarme, se me puso cara a cara y le pedí que se retirara”, agregó.

Boca venció con polémica a Talleres. Foto: @BocaJrsOficial - X

Luego viene la denuncia más grave: “Entró con dos personas, con un arma de fuego, amenazando. Lo único que queda es que meta el dedo en el gatillo y no sé si lo estaría contando en este momento. Amenazaba, decía ‘te vamos a matar, hijo de puta, nos vivís cagando’. Con un tono mexicano, parecía así. Yo le decía que venga al vestuario. Ahí estaba la policía, que puso los escudos. Vinieron al vestuario y ahí me dejan ver la culata de un arma. Yo soy militar y reconozco cuando veo un arma. Me la dejaron ver y me dijeron algo que yo lo sentí en tono amenazante”.

“Empecé a gritar ‘tiene un arma, tiene un arma’. Después se van y yo salgo diciendo al jefe del operativo que tenía un arma, que habían venido armados a mi vestuario. Voy a hacer la denuncia, atrás está mi familia, pensaba en ellos también. Está sufriendo mi madre, mi familia. Todo lo generó Andrés Fassi, sólo él y las personas que estaban con él. No podemos permitir que esto siga pasando en nuestro fútbol con este hombre que ya tiene un antecedente, ya fue sancionado por AFA”, cerró el árbitro.

Luego del compromiso, los jueces entregaron el informe. Según el medio Doble Amarilla, en la AFA le abrirán dos expedientes al directivo, uno en el Tribunal de Disciplina y otro en el Tribunal de Ética.

La respuesta de Fassi

Luego de la denuncia del silbante, el presidente de Talleres entregó la versión de los hechos y desmintió al colegiado. “Él declaró que entraron al vestuario armados. No entramos al vestuario y nadie estaba armado. Dos mentiras de no creer, ahora que lo demuestre. Solo le dije ‘hasta cuándo vas a perjudicar a T, por qué lo hacés. Él me increpó y me dijo ‘¿querés hablar? vení, vamos solos al vestuario’ y se puso cómo loco a gritarme”, dijo a Olé.

“Es una mentira total. Y ahora quiero ver qué opinará la policía de Mendoza con semejante mentira. Revisaron a toda la delegación para desenmascarar esta mentira. Es la primera vez en mi vida que veo que un árbitro le pega a un presidente y un vice, me metió una trompada. De locos, tendrá que haber una sanción ejemplificador”, complementó el dirigente.