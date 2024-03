Erling Haaland responde a las críticas por su juego: “Los demás hablan mucho con la boca, yo lo hago con los pies”

Erling Haaland respondió a sus férreos críticos: "yo hablo con los pies". FOTO: REUTERS.

El delantero noruego habló en la previa del amistoso de su selección contra República Checa. Si bien negó haber salido con una lesión del entrenamiento del martes, también aseguró que “Guardiola me dijo que, si no estaba sano, él mismo me vendría a buscar”.