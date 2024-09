“Es como un bote de ketchup”: la curiosa comparación que recibe Kylian Mbappé en España

Joselu fue el gran héroe inesperado del Real Madrid en la temporada pasada. El atacante se fue de su país y hoy milita en el Gharafa, de Qatar. Sin embargo, hace solo meses fue el autor de los dos goles del elenco que dirige Carlo Ancelotti ante el Bayern Múnich, en las semifinales de la Champions League. Ambas anotaciones, que llegaron en el tiempo adicional del partido de vuelta, le sirvieron a los ibéricos para alcanzar la definición del certamen continental, en la que se impusieron ante el Borussia Dortmund. El atacante cerró la temporada con 20 dianas en 50 partidos. Una cifra respetable si se considera que era suplente y muchas veces le tocó ingresar en los segundos tiempos.

Ahora observa el acontecer de la institución desde afuera. Por eso se dio el tiempo de opinar sobre Kylian Mbappé, la flamante contratación del club, y que el pasado domingo le anotó dos tantos al Betis de Manuel Pellegrini. En sus primeras presentaciones, el goleador francés recibió críticas. Ahora ya comienza a ganarse elogios. En el caso del su colega español, las loas llegan con una comparación curiosa que ha dado la vuelta al mundo. “Yo sé lo que es el Madrid y sé las condiciones que tiene Mbappé, y para mí cero dudas. Mbappé es como un bote de ketchup. Al principio aprietas y no sale, pero luego sale todo el tomate de golpe. Ya ha hecho dos goles y seguirá marcando. Mbappé hará historia en el Madrid, él y todos los que están a su alrededor”, expresó en entrevista con el periódico AS.

Mbappé en su presentación en Madrid.

En esa línea, el ariete cree que los merengues van por todos los títulos de la temporada, pese al complejo arranque que han tenido en el curso. “De momento ya lleva uno, la Supercopa de Europa, el problema es que la gente no se da cuenta de que sólo van cuatro jornadas de LaLiga, y algunos ya dan por muerto al Madrid. Error. Ahí es donde luego vienen los problemas, porque el que escupe al cielo le cae luego en la cara. El Madrid va a estar en la pelea de los seis títulos que le quedan. Me acuerdo de los que, cuando se marchó Benzema, decían que el Madrid no iba a ganar nada. Y sólo perdimos dos partidos en toda la temporada. El Real Madrid va a optar a todo y estará en la pelea por todos los títulos, eso que nadie lo dude”, dijo.

Por otro lado, Joselu también abordó la lucha por el Balón de Oro. El delantero dio su candidato sin titubear, pero su elección también es llamativa, ya que se trata de un jugador que no lidera los rankings. “Daniel Carvajal, sin dudarlo. Ha ganado todos los títulos de la temporada pasada y ha comenzado esta ganando la Supercopa de Europa. Además, también ha conquistado la Eurocopa, competición en la que marcó como lo hizo también en la final de la Champions. Y todo jugando como defensa. Creo que el Balón de Oro debe reconocérselo y fijarse más en estos futbolistas que, como él, casi están en peligro de extinción. Sólo se tiene ojos para los delanteros, para los que hacen muchos goles, pero jugar de defensa en el Real Madrid tiene mucho mérito y merece tener un reconocimiento”, explicó.