“Es una vergüenza; estaba todo armado”: Peñarol acusa “trampa” de Botafogo en la previa a la goleada por la Copa Libertadores

Este miércoles se disputó en Brasil la segunda llave de las semifinales de la Copa Libertadores entre Botafogo y Peñarol. Claro que la previa no fue tranquila para el conjunto uruguayo que vivió una serie de problemas antes de arribar al estadio Nilton Santos donde terminaron cayendo por 5-0.

Esto, pues la previa estuvo marcada por un escándalo. El bus que trasladaba a los aurinegros debía demorar 50 minutos en su recorrido desde el hotel de concentración hasta el coliseo deportivo. Sin embargo el viaje se extendió por más de dos horas.

Aquello se explica porque en un sector del recorrido del bus se reunió un gran número de hinchas locales, por lo que la policía debió despejar la zona antes de permitirle el paso al vehículo. A pesar de aquello, de igual manera terminaron recibiendo algunos piedrazos a su paso y acabaron arribando sobre la hora, por lo que se decidió aplazar el inicio del duelo en 15 minutos.

Esta situación fue denunciada por el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, en su llegada al Nilton Santos. “Esto es una vergüenza. Ya lo vimos desde la mañana. Ahora mandamos todas las imágenes a Conmebol de las casi dos horas que nos pasearon, por el lugar que nos metieron, las piedras que nos tiraron, en el medio del corral en el que nos pusieron”, declaró con clara molestia.

“Les pedimos que por lo menos nos permitan hacer un calentamiento digno. Hoy nadie controló nada. Estaba todo armado, nos metieron en el medio de la hinchada de ellos, iban a paso de peatón, todo armado. Conmebol dijo que era inentendible lo que estaba pasando. Es Brasil. Es Río de Janeiro. Siempre pasa lo mismo. Nadie corrige, nadie les hace nada”, agregó.

Revancha digna

Por su parte, el entrenador de los charrúas, Diego Aguirre, evitó referirse a los incidentes vividos en la previa de la goleada. “No voy a poner excusas cuando se sufre una derrota tan contundente. No sé el grado de incidencia que puede tener, pero llegamos bien y el primer tiempo fue muestra de ello. El partido se rompió con los goles, son cosas que pasan y ellos mostraron todo su potencial, se agrandaron, mostraron todas sus virtudes, y eso hizo que perdiéramos de esa manera. No le puedo buscar otras razones”, apuntó en la conferencia de prensa posterior.

“Nosotros tenemos que jugar el partido en Montevideo de forma digna e intentar ganarlo. Hay que asumir el golpe y salir con toda la fuerza posible para hacer un buen partido en casa, porque la gente nos va a acompañar y tenemos que responderle. Tenemos unos días para imaginar el equipo y la forma en la que vamos a plantear ese encuentro. Es claro que ellos con espacios tienen un gran potencial, va a ser otro partido y vamos a ver cómo llegamos. Debemos hacer un buen partido e intentar ganar”, explicó a continuación.

“Nosotros generamos mucha ilusión. Estamos en una situación de privilegio por estar entre los cuatro mejores de América y no podemos generar por esto una experiencia negativa. Lo que tenemos que proponernos es que Peñarol esté siempre entre los cuatro mejores de América. Ahora hay que ganar en casa y cerrar el año de la mejor manera posible”, sentenció el técnico aurinegro.