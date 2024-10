Escándalo sexual en Turquía: el jefe de los árbitros y una jueza son suspendidos tras la publicación de un video íntimo

La árbitra Elif Karaarslan (24 años) y el jefe de árbitros de la Superliga de Turquía, Orhan Erdemir (61 años), fueron suspendidos durante este miércoles por la junta de arbitraje de la TFF (Federación Turca de Fútbol). La determinación fue tomada de manera unánime luego de que se publicara un video sexual en el que ambos son parte.

Karaarslan, quien inició su carrera arbitral tras una lesión que le impidió continuar como futbolista, negó rotundamente que sea ella quien aparece en el video. “Me espera un largo camino legal, pero lo superaré de la forma más fuerte y contundente. Espero contar con todo su apoyo y amor en este proceso. Llorar, gritar y estar triste no son cosas que yo haría. No soy así. Defenderé mi causa hasta el final. Soy solo una de las muchas que están siendo perjudicadas. Espero ser la última”, escribió.

“Fue creado con Inteligencia Artificial”

La defensa de la jueza argumentó que el video fue manipulado con inteligencia artificial, con intenciones de perjudicar. Así lo declaró su abogado ante la junta arbitral: “Se publicó en las redes sociales un vídeo montado, que no era el original y fue creado enteramente mediante inteligencia artificial a partir de la cuenta de otra persona en las redes sociales y no tiene ninguna relación con el cliente de ninguna manera... Cuando se examina el vídeo queda muy claro que la imagen no es clara y que las partes de la relación fueron editadas completamente por ordenador”.

Elif Karaarslan durante su etapa como árbitra

En tanto, Erdemir, jefe de los árbitros en ese país y exfuncionario FIFA, explicó que este registro comenzó a circular sin su consentimiento y que su reputación se ha visto seriamente dañada: “Mi carrera como árbitro y observador, que he mantenido con orgullo durante más de 30 años sin una sola mancha, ha dado un vuelco. Mi reputación ante los ojos de mi familia, mi círculo de amigos y la comunidad arbitral ha sido destruida”.

A pesar de estos argumentos, la TFF de igual forma decidió castigarlos con la suspensión.