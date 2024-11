España vs. Países Bajos: a qué hora y dónde ver el duelo de Rafael Nadal por TV y streaming

Este martes España comienza la búsqueda de un nuevo título de Copa Davis con un atractivo especial. El conjunto peninsular abre los cuartos de final de la Copa Davis 2024, instancia elegida por Rafael Nadal para ser el último torneo que enfrente como profesional antes de su retiro.

Se espera que el manacorí sea el encargado de abrir la definición de la serie contra el neerlandés Botic van de Zandschulp, mientras que el siguiente choque será el de Carlos Alcaraz contra Tallon Griekspoor.

Debido a que la competencia se desarrolla en Málaga, se espera un amplio respaldo hacia Nadal y al equipo capitaneado por David Ferrer.

Los otros cruces de cuartos de final son: Italia vs. Argentina, Estados Unidos vs. Australia y Alemania vs. Canadá.

Cuándo es la llave de España vs. Países Bajos

La llave de España vs. Países Bajos por la Copa Davis es el martes 19 de noviembre, desde las 13.00 horas de Chile.

Dónde ver en vivo la llave de España vs. Países Bajos

La llave entre España y Países Bajos será transmitido a través de Dsports 2.

En tanto, para ver el encuentro por internet, se encuentra disponible la señal de DGO.

*Programación sujeta a cambios