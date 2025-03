Esteban Paredes se lanza contra la suspensión de partidos: “¿Cerrar estadios por el Mundial Sub 20?; no estoy de acuerdo”

La suspensión o reprogramación de partidos en la Liga de Primera se ha transformado en una severa problemática. La falta de estadios y las canchas en malas condiciones han sido algunos de los motivos por lo que los cotejos se han debido cancelar, afectando el desarrollo del torneo.

En menos de una semana, dos encuentros del certamen nacional fueron suspendidos. Primero, el duelo entre Unión Española y Universidad de Chile. Después, el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo.

Las reacciones y críticas no tardaron en llegar. De hecho, el propio Presidente Gabriel Boric cuestionó la polémica reprogramación del partido entre cruzados y albos. “Hay un problema con los estadios, vi el tema del Santa Laura. A mí no me gusta tanta suspensión que hay, lo encuentro lamentable”, indicó el Mandatario.

La problemática abrió el debate. Otro que se refirió al conflicto fue Esteban Paredes. “Creo que es una vergüenza. Hay jugadores, periodistas, relatores, que han expuesto este tema y yo no entiendo. Tenemos canchas muy buenas, en Rancagua, en Valparaíso, y no entiendo por qué no estamos dándole a la gente un espectáculo que merece”, indicó en el programa Los Tipsters de Juegaenlínea.

“El partido de la U con Unión (Española), el de la UC con Colo Colo, son espectáculos que están armados”, continuó el otrora delantero en el espacio transmitido en YouTube.

Las críticas a la suspensión de partidos

El análisis de la situación continuó. “Chile es Uruguay o Paraguay de los 90′, que tenían las peores canchas. No sé qué habrá pasado, dicen que hay un hongo, pero Santa Laura es terrible como quedó después de lo del Rugby, no se logró recuperar y ya ha pasado tiempo de eso”, señaló el periodista Alberto Jesús López, más conocido como el Trovador del Gol, otro panelista del programa.

Paredes siguió con sus críticas y cuestionó cómo la realización del Mundial Sub 20 afectará en las canchas del fútbol chileno. “Sin desmerecer a los muchachos, a la generación, hemos dado una paupérrima edición de lo que pasó en el Sudamericano. Nosotros, por qué tenemos que ceder hoy día por el mundial Sub 20 o reglamento FIFA, cerrar las canchas, cerrar los estadios. Eso es lo que no entiendo, por qué evitar que jueguen Colo Colo con la Católica, la U con Unión y muchos partidos que se han suspendido por lo mismo. La verdad, yo no estoy de acuerdo con eso”, señaló el zurdo.

“Ningún alcalde o gobernador quiere pasar la cancha o estadio de su zona. El Teniente de Rancagua, en pandemia, fue el estadio del fútbol chilenos”, replicó, en tanto, López.