Juan Tagle repasa a Colo Colo por la polémica suspensión del clásico: “La semana pasada no respondieron; se manifestaron tarde”

Juan Tagle no está contento. En Universidad Católica están sufriendo para encontrar recintos donde jugar. Hace algunas semanas, de hecho, hicieron una extensa rueda de prensa para explicar las peripecias que vivieron para cerrar el Francisco Sánchez Rumoroso para la Copa Sudamericana. Ahora el clásico ante Colo Colo estaba programado en el estadio Santa Laura, pero el reducto de Plaza Chacabuco está inutilizable. La segunda opción, el Bicentenario Municipal de La Florida, tampoco está disponible.

Este lunes, en el marco de la presentación de Darío Melo, el timonel de Cruzados dio a conocer que pidieron la postergación del encuentro. Algo que finalmente fue acogido por la ANFP. Sin embargo, el abogado descarta que esa haya sido la primera opción. “Eso que no queríamos jugar... se dicen tantas cosas con facilidad los medios le pegan a los clubes. Estuvimos hasta el domingo desesperadamente buscando dónde jugar, quisimos convencer a la ANFP y el Estadio Nacional para jugar”, reveló en diálogo con la radio Agricultura.

Juan Tagle, en la sede de la ANFP. (Foto: Photosport)

En esa línea, repasa al Cacique. Asegura que en Blanco y Negro no acogieron la primera idea de revertir la localía. Algo que habría cambiado durante las últimas horas, pero que según el presidente de la UC sucedió cuando ya era demasiado tarde. “En la semana anterior también cundo la ANFP habló de revertir la localía, hasta el sábado Colo Colo no había respondido. Recién el lunes se manifestó, cuando nosotros ya habíamos tomado decisión que no había estadio y aparecieron diciendo que no quisimos jugar, es contra la evidencia”, lanzó.

“Explicamos toda la situación, venir el lunes recién a plantear revertir la localía, hay un tema deportivo que es realidad. El contexto es que los torneos tiene un criterio deportivo que combina localía con visita. No podemos eliminar, pero esa posibilidad apareció el lunes, la semana anterior se dijo que no había disposición de Colo Colo. Tenemos que analizar que no es razonable que un equipo juegue cuatro partidos de visita”, añadió Tagle.

Responde a Castillo y visualiza el estadio

El mandamás de Universidad Católica volvió a referirse a Nicolás Castillo. Ahora para responder a las críticas que le propinó el delantero a José María Buljubasich. “Nosotros ya dimos nuestra versión de su salida. Tratamos de que sea lo más serio posible, se lo comunicamos a él personalmente. Le explicamos la decisión, se la explicó Tati y Tiago (Nunes) en conjunto. A él, obviamente, no le gustó, es legítimo y respetable. Pero de ahí en adelante es un permanente ataque, lamentablemente no tenemos mucho que hacer”, comentó.

También descartó que la inauguración del Claro Arena haya sufrido retrasos. “Nosotros hemos ido informando y hemos tratado de ser bien honestos con la información que entregamos. La programación que hoy tenemos con la constructora y todos los actores involucrados, implica el fin de las obras hacia fines de junio, principios de julio”, dijo.