Los fuertes dardos de Esteban Pavez contra la directiva de Colo Colo

Colo Colo llegaba ilusionado a la penúltima fecha del Torneo Nacional. El Cacique se enfrentaba a Unión Española en el estadio Monumental con la mente puesta en seguir peleando por el titulo. Sin embargo, los hispanos salieron victoriosos. Aquello, además de los triunfos de Cobresal y Huachipato, dejaron a los albos fuera de carrera.

Tras este golpe, uno de los jugadores del plantel que tomó la palabra fue Esteban Pavez quien se refirió a lo sucedido en el partido y aprovechó de ponerle presión a Blanco y Negro de cara a la búsqueda de nuevos refuerzos para la temporada 2024.

“Estoy un poco caliente y tengo rabia y frustración, sobre todo por no haber podido jugar y ayudar a mis compañeros”, reconoció de entrada en la zona mixta del estadio Monumental.

Sobre el título indicó que “era mucho premio para el año que hemos hecho. La ilusión que teníamos se hizo porque esta segunda ronda fue muy buena, pero la primera fue muy mala e irregular”.

“Ha habido muchos problemas extrafutbolísticos y todos los refuerzos han estado lesionados. Hoy día (ayer) sólo estaban jugando Erick (Wiemberg), Carlos Palacios y (Pablo) Parra. Si los refuerzos llegan, es para que jueguen... Eso tiene que verlo la dirigencia y si es que sigue el profe. Ojalá que se sepa luego, después del partido de Copa Chile, por el bien del club”, enfatizó el volante.

Luego remarcó la idea, presionando a Blanco y Negro. “No sé si falta más inversión o no, pero que los busquen mejor, con más tiempo. Colo Colo debería haber estado buscando refuerzos hace seis meses atrás, no sé si lo habrán hecho... No es mi trabajo, pero las cosas se hacen con estructura deportiva, que es lo que ha faltado en el último tiempo”.

Por último, le entregó unas sentidas palabras de agradecimiento a los fanáticos albos. “Es difícil decir algo al hincha hoy en día, porque nunca me ha gustado ser un vendehumo o algo, pero solo agradecer el apoyo que tuvieron todo el año. Todas las canchas siempre fuimos locales, acá en nuestra casa siempre lo llenaron. Estamos muy agradecidos porque en todo momento nos apoyaron. Hoy día mismo también. Podía haber sido diferente terminando el partido, pero nos aplaudieron y todo y de verdad que eso se agradece mucho”, cerró.

Autocrítica

Otro de los miembros de Colo Colo que se refirió a la derrota fue Gustavo Quinteros quien entregó una dura autocrítica. “Necesitábamos jugar a nuestro mejor nivel y estuvimos muy lejos. Individual y colectivamente no tuvimos el fútbol que este equipo genera”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“Demasiado poco. Más allá de que el rival tampoco hizo mucho ofensivamente, nosotros, en los momentos que debíamos defender bien, defendimos mal. En los momentos que debíamos generar fútbol, nos equivocamos mucho en los pases y no pudimos generar ocasiones claras, sobre todo en el segundo tiempo”, añadió.

También reconoció que en la interna “el vestuario está muy caído porque no esperábamos nunca, primero, antes del resultado, jugar de esa manera. No jugamos para nada bien, en ningún momento, salvo partes del primer tiempo. Después todo fue muy forzado, sin conexión”.

“Tenemos que levantarnos de este duro golpe. Es un momento complicado porque teníamos todas las esperanzas y la ilusión de poder definir el último partido. No lo esperábamos, jugamos mal, muy por debajo de lo que podemos dar y no nos alcanzó”, complementó.

En cuando a los próximos desafíos indicó que “Debemos trabajar estos días para ganar los dos partidos que nos quedan, uno del campeonato y otro de Copa Chile. Tratar de levantarnos lo antes posible para esperar la posibilidad de llegar segundos e ir directamente a fase de grupos (de Copa Libertadores)”, comentó.