A Esteban Valencia le preocupa la cabeza de sus jugadores: “Debemos fortalecer el trabajo sicológico”

Universidad de Chile está en estado shock. Los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas, que exigen una explicación. En cuatro días perdió el Superclásico ante Colo Colo (3-1) y ante el colista del Campeonato Nacional, Santiago Wanderers (2-1). Resultados que reinstalan las dudas sobre el trabajo que se realiza en el Centro Deportivo Azul.

Perder el Superclásico está dentro de las posibilidades, pero volver a jugar un primer tiempo nefasto, ahora ante el último de la tabla, no está en los libros de nadie en el club. Por lo mismo, su técnico Esteban Valencia intentó darle una vuelta a la nueva derrota de sus dirigidos y aseguró que “no podemos poner excusas. El rival supo aprovechar el primer tiempo y más allá de las modificaciones de juego y nombre que hicimos, terminamos pagando esos 45 minutos y ellos, por supuesto después nos iban a cerrar los caminos con el resultado a favor”.

El DT que fue confirmado por la dirigencia hasta diciembre hizo un análisis de los peores pasajes de su escuadra: “Wanderers nos dominó, nos asfixió y nosotros no tuvimos juego de vuelta pese a los cambios que hicimos de sistema y nombres”, enfatizó

Luego, el Huevo insistió en que “el equipo no entró bien y eso en el fútbol se termina pagando caro. En el segundo lapso comenzó de manera distinta. Pero más allá de la posición de Wanderers, lo nuestro fue flojo en el primer tiempo, no encontramos conexión y con el segundo tiempo no te alcanza. Lo que regalaste, el rival no te lo va a devolver”.

Por lo mismo, el adiestrador laico aseguró que reforzará el trabajo sicológico para intentar que su equipo no vuelva a caer en esas lagunas que les cuestan los partidos. “No tenga dudas de que debemos fortalecer el trabajo sicológico. Debemos ser capaces de fortalecer la confianza, desde los momentos negativos que estamos viviendo”, aseveró y concluyó: “Hay que hacer el análisis y pensar en positivo. Sacarnos rápido estos malos resultados y buscar una mejora, pues no queremos que se transforme en algo constante”.

“Lo más importante es mantenernos en Primera”

La otra cara de la moneda se vivía en el camarín caturro. Allí su adiestrador, Emiliano Astorga, sostuvo que “tras un buen primer tiempo, nuestra tarea era contener al rival y convertir otro gol si era posible y me quedó la sensación de que tuvimos la capacidad de sostenerlos bien. Fue un triunfo merecido triunfo y creo que incluso debió ser con más goles”.

Luego dijo que “la idea es entregar todo lo que tenemos en la cancha para revertir la situación que hemos vivido en este campeonato. Pero ahora viene una tarea difícil mas que la de hoy, porque vienen rivales directos con los que tenemos que sumar sí o sí”. Acto seguido, Astorga expresó que “lo que vivimos atrás fue fuerte y ahora estamos viviendo la otra cara. pero hay que mantenerla hasta conseguir el objetivo que deseamos... Lo más importante para mi es mantenernos, independiente de las estadísticas, eso es lo que uno trata de transmitir y vamos a ir paso a paso a intentar mantener la categoría”