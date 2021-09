El duro mea culpa de Larrivey: “No estuvimos a la altura”

El Superclásico aún pena en el Centro Deportivo Azul, luego de caer por 1-3 frente a Colo Colo. A primera hora, el cuerpo técnico y los jugadores sostuvieron una larga charla. Horas más tarde, Joaquín Larrivey sacó la voz para enfretar el duro momento estudiantil.

El goleador del torneo nacional aseguró que aún tienen “la bronca de no mostrar nuestra mejor versión”. “Fue nuestro peor primer tiempo del campeonato, ante el mejor equipo del torneo en la actualidad”, comentó.

El artillero argentino descartó que razones extrafutbolísticas determinaran un nuevo fracaso ante el Cacique. También confesó que “me tiene sin cuidado” los festejos de sus colegas blancos. Sin embargo, el trasandino no evadió el tema de un supuesto “arrugue institucional”.

“El término arrugar es más de los hinchas que del fútbol. No lo utilizo”, aseveró. Acto seguido, añadió: “Más allá de los esquemas planteados, no estuvimos a la altura de lo que veníamos haciendo en los partidos anteriores. No estuvimos en el máximo nivel, como en el duelo con (Universidad) Católica, que si estuvimos inspirados. Además, recibimos goles tempraneros y cometimos errores que no veníamos cometiendo y cuando emparejamos, ya era tarde”.

El hombre que confesó que “no avanza” en su renovación de contrato, también hizo su mea culpa y reveló que “la crítica personal es que nos faltó conexión de mitad de cancha hacia adelante. Pero en el fútbol hay muchos factores y es difícil encontrar una sola razón”. Enseguida, Larrivey reflexionó: “la frustración es grupal y cuando no ganamos es total, sobre todo estos partidos. Uno siempre tiene la ilusión de hacer goles y que esos goles ayuden a que el equipo gane. No obstante, la frustración es más por el equipo que por mí”.

Palabras que espera le ayuden al elenco laico a enfrentar a Santiago Wanderers (miércoles, 16 horas), partido que fue analizado por el delantero universitario: “Wanderers es un equipo jugado que necesita ganar o ganar, por lo que lo hace peligroso, sobre todo jugando de local y con su gente. Viene levantando y será difícil, pero para nuestro equipo es una prueba de carácter y lo más importante es levantarse después de una derrota dolorosa ante Colo Colo”.